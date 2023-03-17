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    Приложение банка «Санкт-Петербург» работает со сбоями и стало недоступно в GooglePlay

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    Мобильное приложение банка «Санкт-Петербург» и его сайт работают со сбоями. На это 17 марта «Фонтанке» пожаловались читатели.

    «Вторые сутки не работает мобильное приложение и слетает сайт. В соцсети банка звучат вежливые вопросы, на которые неохотно и редко отвечает бот, сообщая о каких-то сложностях входа», — сообщила читательница Наталья.

    Ситуацию прокомментировали в пресс-службе кредитной организации.

    «Банк «Санкт-Петербург» столкнулся с эпизодическими сбоями, это может сопровождаться кратковременным замедлением работы систем ДБО (дистанционного банковского обслуживания — Прим.ред.) и эквайринга. Мы просим клиентов сохранять спокойствие», — сообщили там.

    В БСПб обещают, что эта ситуация никак не повлияет на безопасность и сохранность средств клиентов. Специалисты банка работают над полным устранением неполадок.

    Кроме того, в телеграм-канале кредитной организации сообщили, что ее приложения стали недоступны в GooglePlay, магазине для устройств на Android. При этом ранее установленные приложения продолжают работать в штатном режиме. В «Санкт-Петербурге» напоминают, что клиенты могут установить мобильный банк, — инструкция, как это сделать, есть в телеграм-канале, — и использовать веб-версию интернет-банка.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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