Приложение банка «Санкт-Петербург» работает со сбоями и стало недоступно в GooglePlay

Мобильное приложение банка «Санкт-Петербург» и его сайт работают со сбоями. На это 17 марта «Фонтанке» пожаловались читатели.
«Вторые сутки не работает мобильное приложение и слетает сайт. В соцсети банка звучат вежливые вопросы, на которые неохотно и редко отвечает бот, сообщая о каких-то сложностях входа», — сообщила читательница Наталья.
Ситуацию прокомментировали в пресс-службе кредитной организации.
«Банк «Санкт-Петербург» столкнулся с эпизодическими сбоями, это может сопровождаться кратковременным замедлением работы систем ДБО (дистанционного банковского обслуживания — Прим.ред.) и эквайринга. Мы просим клиентов сохранять спокойствие», — сообщили там.
В БСПб обещают, что эта ситуация никак не повлияет на безопасность и сохранность средств клиентов. Специалисты банка работают над полным устранением неполадок.
Кроме того, в телеграм-канале кредитной организации сообщили, что ее приложения стали недоступны в GooglePlay, магазине для устройств на Android. При этом ранее установленные приложения продолжают работать в штатном режиме. В «Санкт-Петербурге» напоминают, что клиенты могут установить мобильный банк, — инструкция, как это сделать, есть в телеграм-канале, — и использовать веб-версию интернет-банка.