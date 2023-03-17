Приложение банка «Санкт-Петербург» работает со сбоями и стало недоступно в GooglePlay

Мобильное приложение банка «Санкт-Петербург» и его сайт работают со сбоями. На это 17 марта «Фонтанке» пожаловались читатели.



«Вторые сутки не работает мобильное приложение и слетает сайт. В соцсети банка звучат вежливые вопросы, на которые неохотно и редко отвечает бот, сообщая о каких-то сложностях входа», — сообщила читательница Наталья.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе кредитной организации.

«Банк «Санкт-Петербург» столкнулся с эпизодическими сбоями, это может сопровождаться кратковременным замедлением работы систем ДБО (дистанционного банковского обслуживания — Прим.ред.) и эквайринга. Мы просим клиентов сохранять спокойствие», — сообщили там.