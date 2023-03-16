«Для меня важна репутация». Как эсеры, теперь дружные с Пригожиным, поменяли председателя в Петербурге

Надежда Тихонова Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Справедливая Россия» в Петербурге поменяла председателя. Вместо вице-спикера городского парламента Марины Шишкиной партию теперь возглавит родственница Сергея Миронова Надежда Тихонова. Она даже обещала найти место в партии не кому-нибудь, а пацифистам.



Решение было объявлено 16 марта на конференции регионального отделения партии. Перед тем как покинуть пост его руководителя, вице-спикер Марина Шишкина рассказала о партийных успехах. 150 встреч с гражданами, с десяток круглых столов, к выборам подготовлены тысячи наблюдателей. По итогам голосования в 2021 году, несмотря на сотни нарушений, в Заксобрание Петербурга попали больше депутатов, чем в прошлом созыве: «Мы столько жалоб написали, что это вызывает чувство глубокой гордости. Мал клоп, да вонюч».

С тех пор почти четыре десятка разных документов — и поправок, и законопроектов, которые предложили депутаты, — были приняты. «Шум по КРТ (закон о реновации) подняли мы. И по Нарвской заставе мы выступили против», — добавила Шишкина.

О своём желании покинуть кресло руководителя вице-спикер Марина Шишкина заявила ещё в феврале. «Я отработала два срока. Ко мне придет смена — Москвой рекомендована Надежда Тихонова (бывший депутата ЗакСа, племянница Сергея Миронова. — Прим. ред.)», — сказала Шишкина журналистам на брифинге. Кроме того, она добавила, что не намерена поддерживать союз с Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер», о котором заявил федеральный лидер партии Сергей Миронов.

Сам Миронов в интервью «Фонтанке» о реакции однопартийцев на свою поддержку Пригожина сказал так: «Кто не поддерживал, тот не будет занимать соответствующий пост в региональном отделении». При этом Миронов настаивал, что «никаких договоренностей, совместных политических проектов» у них нет. «Женя делом занимается, за это ему огромное спасибо», — говорил он, а также объяснял, почему фотографировался с кувалдой и как пытался легализовать ЧВК «Вагнер».

Единственным, выступившим с критическим замечанием после доклада Шишкиной, был экс-депутат Законодательного собрания Анатолий Кривенченко. «Вы сказали, что партия — это точка соприкосновения здоровых сил. Но некоторые из наших сил оказались за границей во время спецоперации», — язвительно заметил он.



Отдельно после этого Шишкина сказала о своём уходе: «Я приняла решение взять самоотвод в выборах членов бюро и совета партии регионального отделения. Я оставляю пост главы партии в Петербурге и считаю правильным выйти и из главных руководящих ее органов. Во-первых, это позволит максимально сосредоточиться на моей деятельности в качестве руководителя фракции и вице-спикера Заксобрания. И во-вторых. Совсем недавно лидер партии Сергей Михайлович Миронов в интервью «Фонтанке» заявил, что те, кто не придерживаются новейшей политики партии, не могут занимать руководящие посты. Я как раз такой человек. Поэтому честным будет сказать об этом прямо и освободить эти должности для тех, кто эту политику разделяет. Я скажу честно. Для меня важна репутация».

Заявление осталось без ответа, однако вызвало удивление. В партии рассчитывали, что Шишкина по крайней мере войдёт в региональный совет. После выхода Шишкиной из руководства партии конференция единогласно проголосовала за нового главу регионального отделения. Им стала в прошлом депутат Заксобрания, родственница Сергея Миронова Надежда Тихонова. Она также обратилась к однопартийцам с обещанием, как и прежде, бороться с фальсификациями на выборах, требовать отмены закона о реновации и пытаться сохранить Охтинский мыс.

Фото: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Наша страна переживает трудные времена. Мы не можем стоять в стороне. Мы будем помогать и беженцам, и военнослужащим, и семьям, потерявшим близких. Эта работа будет продолжена. Наша партия сохраняет за собой звание второй партии по влиянию в городе и главной оппозиционной силы в Петербурге», — заключила она. Уже после конференции в ответ на вопросы «Фонтанки» о взаимоотношениях с Евгением Пригожиным Тихонова подчеркнула, что при её руководстве в отделении сохранится плюрализм мнений. «По многим вопросам у регионального отделения было своё мнение. Мы Санкт-Петербург, мы свободный город. Более того, у нас региональное отделение с разными взглядами. И в этом наша сила», — сказала она, добавив, что место в партии найдётся даже пацифистам.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»