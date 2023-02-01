«Справедливая Россия» в Петербурге сменит руководителя. Шишкина отказалась поддержать Пригожина

Петербургское отделение партии «Справедливая Россия» проведёт конференцию по выбору нового руководителя партии. Как сообщила «Фонтанке» вице-спикер петербургского парламента и нынешний руководитель партии в Петербурге Марина Шишкина, она уйдёт с поста партийного руководителя.
«У нас планируются выборы. Я отработала два срока. Ко мне придет смена — Москвой рекомендована Надежда Тихонова (бывший депутата ЗакСа, племянница Сергея Миронова. — Прим. ред.)», — сказала Шишкина.
Кроме того, вице-спикер добавила, что не намерена поддерживать союз с Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер», о котором заявил федеральный лидер партии Сергей Миронов.
«Для меня это было неожиданное решение Сергея Миронова. Наверное, он имеет право на такое решение. Я сомневаюсь, что в Петербурге эта идея вызовет большую поддержку. По крайней мере, перед вами стоит тот человек, который эту поддержку оказать не может», — добавила она.
Сергей Миронов в последнее время стал регулярным гостем в «ЧВК Вагнер Центре». Кроме того, он стал инициатором обсуждения легализации ЧВК в Госдуме. Евгений Пригожин подарил Миронову кувалду (ролик о хладнокровном убийстве кувалдой Евгения Нужина — бывшего заключённого, бойца ЧВК, сдавшегося в плен, публиковали анонимные телеграм-каналы, в том числе связанные с группой «Патриот» и Пригожиным).