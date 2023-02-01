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    «Справедливая Россия» в Петербурге сменит руководителя. Шишкина отказалась поддержать Пригожина

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    28 комментариев

    Петербургское отделение партии «Справедливая Россия» проведёт конференцию по выбору нового руководителя партии. Как сообщила «Фонтанке» вице-спикер петербургского парламента и нынешний руководитель партии в Петербурге Марина Шишкина, она уйдёт с поста партийного руководителя.

    «У нас планируются выборы. Я отработала два срока. Ко мне придет смена — Москвой рекомендована Надежда Тихонова (бывший депутата ЗакСа, племянница Сергея Миронова. — Прим. ред.)», — сказала Шишкина.

    Кроме того, вице-спикер добавила, что не намерена поддерживать союз с Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер», о котором заявил федеральный лидер партии Сергей Миронов.

    «Для меня это было неожиданное решение Сергея Миронова. Наверное, он имеет право на такое решение. Я сомневаюсь, что в Петербурге эта идея вызовет большую поддержку. По крайней мере, перед вами стоит тот человек, который эту поддержку оказать не может», — добавила она.

    Сергей Миронов в последнее время стал регулярным гостем в «ЧВК Вагнер Центре». Кроме того, он стал инициатором обсуждения легализации ЧВК в Госдуме. Евгений Пригожин подарил Миронову кувалду (ролик о хладнокровном убийстве кувалдой Евгения Нужина — бывшего заключённого, бойца ЧВК, сдавшегося в плен, публиковали анонимные телеграм-каналы, в том числе связанные с группой «Патриот» и Пригожиным).

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    Комментарии 28

    XeKosh01 Фев 2023 в 14:43
    Как надоели все эти руководители партий. Идите и сделайте хоть малую долю того, что делает Пригожин.
    +0−0
    Гротеск01 Фев 2023 в 14:34
    я помню миронова во главе сенаторов, но Москва попросила...
    +0−0
    lykov2001 Фев 2023 в 14:28
    Существует еще один Пригожин, связанный с музыкой(сомнительного правда качества). Может она того Пригожина предпочитает?
    +0−0
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