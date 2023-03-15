ЗакС дал отсрочку разрешению на снос «Нарвской заставы»

Заксобрание Петербурга 15 марта во втором чтении приняло поправку, которая откладывает до 2029 года возможность сноса квартала «Нарвская застава» ради программы реновации. Однако поправку, которая бы бессрочно запретила возможность демонтажа, парламент не поддержал.

Поправку по «Нарвской заставе» ЗакС принял в рамках второго чтения корректировки городского закона об объединенных охранных зонах № 820–7 . Поправка диктует, что пункт, согласно которому ради программы реновации (она же программа развития застроенных территорий, РЗТ) можно сносить дома в «Нарвской заставе», начнет действовать только с 1 января 2029 года — когда заканчивается действие договора города с инвестором по РЗТ. Под поправкой подписались все шесть парламентских фракций.

Глава профильной комиссии по градостроительству Валерий Гарнец сообщил, что поправка получила согласование Минкульта.

Однако три следующие поправки (две от фракции «Яблоко», одна от замглавы этой фракции Бориса Вишневского) не были поддержаны. Первой предлагалось бессрочно защитить дома «Нарвской заставы» от сноса. Депутат пояснил: хорошо, что ЗакС сделал полушаг, но «надо сделать шаг», и напомнил, что защитить дома от демонтажа требуют жители этого квартала. Второй поправкой предлагалось вернуть к действующей редакции закона защиту домов на Лиговском проспекте, где располагаются склады Кокоревых. В законопроекте их предложено разрешить сносить без восстановления внешнего облика для строительства терминала ВСМ.

Третья поправка — от Вишневского — предлагает аналогично оставить действующей защиту исторических зданий на проспекте Обуховской Обороны, которые предложено принести в жертву для строительства Большого Смоленского моста. Процедура принятия законопроекта, который правит охранные зоны, более сложная, чем для «обычных» законопроектов. То же самое и с принятием поправок, если они затрагивают корректировку действующих режимов и границ охраны: тогда поправка должна иметь обосновывающие материалы, пройти государственную историко-культурную экспертизу, которая требует проведения общественных слушаний, и согласование Минкульта.