Согласован облик гребного клуба «Знамя», каким он станет после реконструкции

Комитет по градостроительству и архитектуре согласовал облик, который приобретет гребной клуб «Знамя» на Крестовском острове после реконструкции. Это следует из опубликованных на сайте КГА материалов.

Планы по реконструкции клуба уже отметили семилетний юбилей: первый проект был разработан еще в 2016 году .