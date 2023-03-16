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    Согласован облик гребного клуба «Знамя», каким он станет после реконструкции

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    Комитет по градостроительству и архитектуре согласовал облик, который приобретет гребной клуб «Знамя» на Крестовском острове после реконструкции. Это следует из опубликованных на сайте КГА материалов.

    Планы по реконструкции клуба уже отметили семилетний юбилей: первый проект был разработан еще в 2016 году.

    Градсовет рассмотрел и согласовал облик здания после реконструкции по итогам повторного заседания, которое прошло 14 декабря 2022 года 18 голосами за и 4 — против, говорится в протоколе заседания. Заказчиком проекта выступил Фонд капитального строительства и реконструкции, в качестве проектной организации — Петербургский архитектурно-строительный университет. В визуализации облика указано, что автор — ООО «Питерстройсервис».

    Фото: КГА
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    Реконструкция «Знамени» значится в городской адресной инвестиционной программе на 2023–2025 годы, аналогичные и сроки реализации проекта. Всего город выделил на это 2 млрд 808 млн рублей. В 2023 году — 35,7 млн, в 2024 — 351,2 млн, остальные 2,4 млрд — в 2025 году.

    Здание расположено на берегу Малой Невки, по адресу: Вязовая улица, 4, литеры А, Б и В.

    Фото: КГА

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