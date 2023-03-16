Согласован облик гребного клуба «Знамя», каким он станет после реконструкции

Комитет по градостроительству и архитектуре согласовал облик, который приобретет гребной клуб «Знамя» на Крестовском острове после реконструкции. Это следует из опубликованных на сайте КГА материалов.
Планы по реконструкции клуба уже отметили семилетний юбилей: первый проект был разработан еще
Градсовет рассмотрел и согласовал облик здания после реконструкции по итогам повторного заседания, которое прошло
Реконструкция «Знамени» значится в городской адресной инвестиционной программе на 2023–2025 годы, аналогичные и сроки реализации проекта. Всего город выделил на это
Здание расположено на берегу Малой Невки, по адресу: Вязовая улица, 4, литеры А, Б и В.