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    Что-то делал с бензобаком. Призрачный гонщик покусился на братскую могилу на Мамаевом кургане

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    Утром 16 марта 27-летний мотоциклист попытался устроить пожар на Мамаевом кургане. Об этом инциденте рассказали в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

    Мужчина попал на территорию мемориала, объехав шлагбаум. Остановившись на братской могиле, он начал что-то делать с бензобаком, к которому было прикреплено зажигательное устройство. В этот момент его заметил охранник. Злоумышленник попытался уехать, но его остановили.

    На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Подозреваемый в попытке поджога задержан. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о покушении на повреждение объекта культурного наследия.

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    Мамаев курганВолгоград
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