Что-то делал с бензобаком. Призрачный гонщик покусился на братскую могилу на Мамаевом кургане

Утром 16 марта 27-летний мотоциклист попытался устроить пожар на Мамаевом кургане. Об этом инциденте рассказали в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.



Мужчина попал на территорию мемориала, объехав шлагбаум. Остановившись на братской могиле, он начал что-то делать с бензобаком, к которому было прикреплено зажигательное устройство. В этот момент его заметил охранник. Злоумышленник попытался уехать, но его остановили.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Подозреваемый в попытке поджога задержан. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о покушении на повреждение объекта культурного наследия.