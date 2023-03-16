Девять выстрелов через дверь. Стрелок из Колпино не признал вину в покушении на полицейского

Колпинский районный суд прописал двухмесячное одиночество жителю Петербурга, который после ухода молодой возлюбленной схватился за ружьё. Алексей Пономарёв посвящать сотрудников в свои неурядицы отказался.
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 16 марта, Пономарёва арестовали по ходатайству следствия. Вину в посягательстве на жизнь полицейского он не признал, показания давать отказался, но о возвращении домой просить суд не стал.
Согласно материалам дела, Пономарёв поставил под угрозу жизнь начальника 55-го отдела. Сотрудник накануне днём стоял перед квартирой на бульваре Трудящихся, 8, уговаривая мужчину освободить 14-летнюю дочь. В ответ хозяин жилья девять раз выстрелил в дверь.
Как уточнили в пресс-службе, начальник был в бронежилете. «Фонтанка» показывала дверь, испещрённую следами от пуль.
По информации издания, полицию в колпинскую квартиру вызвала 24-летняя жительница Петербурга. Поводом стал звонок от гражданского мужа, который заперся с дочерью и ружьём. Мужчина требовал возвращения возлюбленной и обещал стрелять, но не в полицейских, а в себя.
Под стражей Пономарёв останется до 14 мая.