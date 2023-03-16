И сладость, и гадость. Петербуржец не сберег свое мужское достоинство за обедом

Житель Петербурга стал жертвой горячего чая, пролившегося на причинное место. Пострадавшего доставили в НИИ Джанелидзе и положили в стационар. Об этом «Фонтанке» стало известно 16 марта.



Инцидент произошел во вторник днем. У мужчины диагностировали термический ожог полового члена первой степени. Пациенту оказали помощь и предложили на сутки-двое остаться в стационаре.



Сам пациент рассказал, что во время обеда уронил кружку с горячим чаем, который залил область паха. Ожог первой степени для здоровья не опасен, но дискомфорт и определённые неудобства не исключены на протяжении некоторого времени. Особенно, если чай был сладким.

