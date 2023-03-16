    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -3

    3 м/с, зап

    762мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd75.75eur80.88

    И сладость, и гадость. Петербуржец не сберег свое мужское достоинство за обедом

    1569
    5 комментариев

    Житель Петербурга стал жертвой горячего чая, пролившегося на причинное место. Пострадавшего доставили в НИИ Джанелидзе и положили в стационар. Об этом «Фонтанке» стало известно 16 марта.

    Инцидент произошел во вторник днем. У мужчины диагностировали термический ожог полового члена первой степени. Пациенту оказали помощь и предложили на сутки-двое остаться в стационаре.

    Сам пациент рассказал, что во время обеда уронил кружку с горячим чаем, который залил область паха. Ожог первой степени для здоровья не опасен, но дискомфорт и определённые неудобства не исключены на протяжении некоторого времени. Особенно, если чай был сладким.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ОжогОжог тела
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    Valeryadv16 Мар 2023 в 13:37
    Жесть!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close