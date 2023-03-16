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    «Критерии добросовестности» хочет ввести для российских школ Рособрнадзор

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    Исполнение требований ФГОСа может привести к «нематериальному поощрению» школ. С таким предложением выступает Рособрнадзор.

    Причем соблюдение «критериев добросовестности» будет касаться как государственных, так и частных школ в случае его принятия, сообщают «Ведомости» 16 марта.

    К ним, по данным издания, отнесли отсутствие нарушений и производств по административным делам, участие в проведении аккредитационного мониторинга.

    Причем проверять школы на их соблюдение будут только на добровольной основе, по заявлению школы, никаких наказаний не предусмотрено.

    А в качестве награды, в ведомстве полагают, могут быть выдвижение сотрудников учебного заведения в местные органы образования, а также получение некоего репутационного статуса.

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