«Критерии добросовестности» хочет ввести для российских школ Рособрнадзор

Исполнение требований ФГОСа может привести к «нематериальному поощрению» школ. С таким предложением выступает Рособрнадзор.



Причем соблюдение «критериев добросовестности» будет касаться как государственных, так и частных школ в случае его принятия, сообщают «Ведомости» 16 марта.



К ним, по данным издания, отнесли отсутствие нарушений и производств по административным делам, участие в проведении аккредитационного мониторинга.



Причем проверять школы на их соблюдение будут только на добровольной основе, по заявлению школы, никаких наказаний не предусмотрено.

