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    Желание получить страховку за автомобиль довело жителя Петербурга до уголовной статьи

    1991
    2 комментария

    Житель Петербурга заявил в полицию, что у него похитили «Мерседес» в Красногвардейском районе. Спустя несколько месяцев расследования выяснилось, что угон был инсценировкой для страховой. Теперь по уголовной статье попал уже сам автомобилист.

    В декабре 2022 года 48-летний житель Петербурга заявил в полицию об угоне своего Mercedes-Benz GLK300 2012 года выпуска. Было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 158 УК РФ). А 15 марта сотрудники полиции задержали самого заявителя — за попытку мошенничества, стало известно «Фонтанке» 16 марта. Правоохранители установили, что мужчина инсценировал похищение своего «Мерседеса», чтобы получить страховую выплату в размере более 2 миллионов рублей.

    В отношении автомобилиста возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159.5 УК РФ («Попытка мошенничества в сфере страхования»). Mercedes нашелся в Сланцах. В настоящее время полицейские устанавливают других участников и факты преступной деятельности.

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    ПетербургУгон автоМошенничество
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    Комментарии 2

    Гость16 Мар 2023 в 12:54
    Аульный?
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