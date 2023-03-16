Желание получить страховку за автомобиль довело жителя Петербурга до уголовной статьи

Житель Петербурга заявил в полицию, что у него похитили «Мерседес» в Красногвардейском районе. Спустя несколько месяцев расследования выяснилось, что угон был инсценировкой для страховой. Теперь по уголовной статье попал уже сам автомобилист.



В декабре 2022 года 48-летний житель Петербурга заявил в полицию об угоне своего Mercedes-Benz GLK300 2012 года выпуска. Было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 158 УК РФ). А 15 марта сотрудники полиции задержали самого заявителя — за попытку мошенничества, стало известно «Фонтанке» 16 марта. Правоохранители установили, что мужчина инсценировал похищение своего «Мерседеса», чтобы получить страховую выплату в размере более 2 миллионов рублей.