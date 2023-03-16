Нетрезвый иностранец на Северном укатил на чужом «Солярисе», перепутав его с каршерингом

Полиция Калининского района Петербурга разбирается в курьезном угоне, произошедшем ранним утром 15 марта. Задержанный мужчина рассказал, что перепутал машины.
В 6:28 в дежурную часть поступило сообщение об угоне автомобиля Hyundai Solaris со двора дома 63, корпус 3, по Северному проспекту, стало известно «Фонтанке» 16 марта. В 9:58 наряд ГИБДД остановил пропавший «Солярис» у дома 91 по Северному проспекту. За рулем оказался 34-летний гражданин Узбекистана. Мужчина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, при оформлении аренды каршеринга перепутал автомобили.
Позднее с заявлением об угоне в полицию обратился хозяин «Соляриса», 24-летний житель Петербурга. На машине ездил его знакомый, который и сообщил правоохранителям о пропаже. Автомобиль поместили на стоянку полиции, а по факту угона возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Известно, что в Россию мужчина приехал только в январе, на заработки, на миграционном учете состоит.