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    В Подмосковье вынесли приговор за убийство 5-летней девочки. Пропавшую на детской площадке нашли в сумке

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    Московский областной суд отправил в колонию строгого режима обвиняемого в жестоком убийстве ребёнка. Чтобы довести Александра Сёмина до приговора, его пришлось сначала вылечить.

    О решении по делу Сёмина 15 марта сообщает региональная прокуратура. Пятилетняя девочка пропала с детской площадки на Тяговой улице в Серпухове 22 июля 2018 года. Через день её тело нашли в спортивной сумке, спрятанной в зарослях за домом.

    По подозрению в убийстве был задержан сосед — 28-летний Сёмин. Следствие и суд установили, что он обманом заманил ребёнка в квартиру, надругался над ним и задушил. Сексуальный интерес к детям фигурант проявлял и ранее.

    «Кроме того, в июне 2015 года совершил развратные действия без применения насилия в отношении 15-летней потерпевшей и в июне 2017 года в отношении двоих потерпевших 2005 года рождения», — рассказали в прокуратуре.

    Семину вменили убийство, изнасилование и иные действия сексуального характера, а также развратные действия. Вину он не признал и едва не избежал приговора.

    В Следственном комитете по Московской области уточнили, что на стадии предварительного расследования мужчина впал в реактивное состояние. К нему применили принудительные меры медицинского характера. Пребывание в психиатрической клинике пошло на пользу: летом 2021 года состояние Сёмина позволило возобновить расследование.

    Повторная стационарная психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

    Суд назначил 24 года в колонии строгого режима с двухлетним ограничением свободы.

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