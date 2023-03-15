В Подмосковье вынесли приговор за убийство 5-летней девочки. Пропавшую на детской площадке нашли в сумке

Московский областной суд отправил в колонию строгого режима обвиняемого в жестоком убийстве ребёнка. Чтобы довести Александра Сёмина до приговора, его пришлось сначала вылечить.



О решении по делу Сёмина 15 марта сообщает региональная прокуратура. Пятилетняя девочка пропала с детской площадки на Тяговой улице в Серпухове 22 июля 2018 года. Через день её тело нашли в спортивной сумке, спрятанной в зарослях за домом.



По подозрению в убийстве был задержан сосед — 28-летний Сёмин. Следствие и суд установили, что он обманом заманил ребёнка в квартиру, надругался над ним и задушил. Сексуальный интерес к детям фигурант проявлял и ранее.

