Ограбление с доставкой на дом. Предпринимателя встретили кулаками и проводили домой на севере Петербурга

Полиция Приморского района ищет троих злодеев, которые сначала использовали предпринимателя как боксерскую грушу, а потом ограбили его.



В полицию пострадавший обратился накануне около половины третьего дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 марта. Он сообщил, что стал жертвой нападения еще утром 13 марта на лестничной площадке у своей квартиры на улице Репищева. Трое злодеев, по предварительной информации, сначала избили его. Потом завели его в квартиру и забрали оттуда 50 тыс. рублей и ноутбук.

