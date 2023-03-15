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    Ограбление с доставкой на дом. Предпринимателя встретили кулаками и проводили домой на севере Петербурга

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    Полиция Приморского района ищет троих злодеев, которые сначала использовали предпринимателя как боксерскую грушу, а потом ограбили его.

    В полицию пострадавший обратился накануне около половины третьего дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 марта. Он сообщил, что стал жертвой нападения еще утром 13 марта на лестничной площадке у своей квартиры на улице Репищева. Трое злодеев, по предварительной информации, сначала избили его. Потом завели его в квартиру и забрали оттуда 50 тыс. рублей и ноутбук.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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