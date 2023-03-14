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    В Петербурге мужчина окажется на скамье подсудимых после того, как публично опорочил ТСЖ

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    3 комментария

    В Петербурге мужчину, распространявшего листовки с критикой работы ТСЖ, привлекли к уголовной ответственности. Причиной стало неисполнение им решения суда: горожанина обязывали предоставить листки с опровержением. Об этом 14 марта сообщает ГУ ФССП России по Петербургу.

    Ранее Московский райсуд получил иск в отношении мужчины от членов Товарищества собственников жилья. Тот был не согласен с деятельностью организации, о чём публично заявлял. Например, считал, что «правление фактически не найти», «приёма нет» и жильцов «лишили телевидения без собрания, просто передали «своим» оборудование». Эти и похожие формулировки были признаны «порочащими честь, достоинство и деловую репутацию» членов товарищества.

    «Суд обязал гражданина в течение пяти календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу предоставить на ознакомление листовки, содержащие опровержение недостоверной информации, всем собственникам многоквартирного дома», — рассказали в пресс-службе ведомства.

    Однако это не входило в планы петербуржца. Следствием его бездействия стал исполнительский сбор.

    «За неисполнение <...> требований неимущественного характера должник был привлечен к административной ответственности по ч. 1.2 ст. 17.15 КоАП РФ, а затем, последовательно, по четвёртой части — за неисполнение требований о прекращении распространения информации и (или) опровержении ранее распространенной информации в срок, установленный судебным приставом», — добавили в ведомстве.

    Суд признал петербуржца виновным в административных нарушениях. Но и два штрафа в размере 15 тысяч руб. не смогли на него повлиять.

    В итоге в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Теперь отвечать за свои поступки он будет уже со скамьи подсудимых.

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    СудТСЖФССП
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    Комментарии 3

    Гость14 Мар 2023 в 22:46
    жильцов «лишили телевидения без собрания, просто передали «своим» оборудование». В СОВДЕПИИ ВЫСОЦКИЙ ПИСАЛ - Дорогая передача, во субботу, чуть не плача,
    Вся Канатчикова дача к телевизору рвалась,
    Вместо чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться,
    Вся безумная больница у экрана собралась.

    Говорил ломая руки краснобай и баламут
    Про бессилие науки перед тайною Бермуд,
    Все мозги разбил на части, все извилины заплел,
    И канатчиковы власти колют нам второй укол.

    Уважаемый редактор, может лучше про реактор,
    Про любимый лунный трактор, ведь нельзя же, год подряд

    То тарелками пугают, дескать, подлые, летают,
    То у вас собаки лают, то руины говорят.

    Мы кое в чем поднаторели, мы тарелки бьем весь год,
    Мы на них уже собаку съели, если повар нам не врет,
    А медикаментов груды - мы в унитаз, кто не дурак,
    Вот это жизнь - и вдруг Бермуды, вот те раз, нельзя же так.

    Мы не сделали скандала, нам вождя недоставало,
    Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков,
    Но на происки и вредни сети есть у нас и бр
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