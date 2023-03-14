В Петербурге мужчина окажется на скамье подсудимых после того, как публично опорочил ТСЖ

В Петербурге мужчину, распространявшего листовки с критикой работы ТСЖ, привлекли к уголовной ответственности. Причиной стало неисполнение им решения суда: горожанина обязывали предоставить листки с опровержением. Об этом 14 марта сообщает ГУ ФССП России по Петербургу. Ранее Московский райсуд получил иск в отношении мужчины от членов Товарищества собственников жилья. Тот был не согласен с деятельностью организации, о чём публично заявлял. Например, считал, что «правление фактически не найти», «приёма нет» и жильцов «лишили телевидения без собрания, просто передали «своим» оборудование». Эти и похожие формулировки были признаны «порочащими честь, достоинство и деловую репутацию» членов товарищества.

«Суд обязал гражданина в течение пяти календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу предоставить на ознакомление листовки, содержащие опровержение недостоверной информации, всем собственникам многоквартирного дома», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Однако это не входило в планы петербуржца. Следствием его бездействия стал исполнительский сбор. «За неисполнение <...> требований неимущественного характера должник был привлечен к административной ответственности по ч. 1.2 ст. 17.15 КоАП РФ, а затем, последовательно, по четвёртой части — за неисполнение требований о прекращении распространения информации и (или) опровержении ранее распространенной информации в срок, установленный судебным приставом», — добавили в ведомстве.