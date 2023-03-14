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    Знали, но не убрали. За день до падения наледи на ребёнка УК указали на опасность крыши на Краснопутиловской

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    В администрации Московского района заявили, что неидеальное состояние крыши девятиэтажки, где пострадала девочка, не было секретом для управляющей компании. Погода справилась с уборкой быстрее УК.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе 14 марта, два дня назад сотрудники районного жилищного агентства провели выездную проверку состояния кровель, и дом на Краснопутиловской, 98, образцовым было назвать нельзя.

    Он находится под управлением ООО «Пулковская усадьба». Информацию о выявленных нарушениях направили в УК сразу с пометкой «срочно разобраться».

    «Управляющая компания не приняла меры по очистке кровли. Жилищное агентство проводит очередную проверку кровель всех домов, находящихся в управлении ООО «Пулковская усадьба». В случае выявления нарушений информация о данных фактах будет передана в прокуратуру», — уточнили в администрации.

    13 марта на Краснопутиловской, 98, под наледь попала восьмилетняя девочка. Её госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

    Случившимся уже заинтересовался Следственный комитет Московского района. «Необеспечение указанных мер в случае наступления последствий для граждан влечет уголовную ответственность», — напоминают в СК, сообщая о доследственной проверке.

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