Знали, но не убрали. За день до падения наледи на ребёнка УК указали на опасность крыши на Краснопутиловской

В администрации Московского района заявили, что неидеальное состояние крыши девятиэтажки, где пострадала девочка, не было секретом для управляющей компании. Погода справилась с уборкой быстрее УК.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе 14 марта, два дня назад сотрудники районного жилищного агентства провели выездную проверку состояния кровель, и дом на Краснопутиловской, 98, образцовым было назвать нельзя.



Он находится под управлением ООО «Пулковская усадьба». Информацию о выявленных нарушениях направили в УК сразу с пометкой «срочно разобраться».

