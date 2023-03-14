В Красноярске депутат предложил коллеге подраться на татами

В Красноярске 14 марта на заседании горсовета депутат Игорь Гринёв вызвал на поединок своего коллегу Вячеслава Дюкова. Он предложил ему подраться на татами и добавил, что отказ от дуэли будет означать, что Дюков — «лицо нетрадиционной ориентации». Об этом случае пишет портал NGS24.RU.

Гринёв бросил вызов Дюкову в присутствии других парламентариев, главы города Вячеслава Логинова и нескольких его заместителей. Участники сессии по очереди высказывались, обсуждая городские вопросы. Когда слово взял Гринёв, он внезапно заговорил о своем конфликте с Дюковым. Перед его выступлением речь шла о произволе управляющей компании и сложностях с транспортом.