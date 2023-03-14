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    В Красноярске депутат предложил коллеге подраться на татами

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    В Красноярске 14 марта на заседании горсовета депутат Игорь Гринёв вызвал на поединок своего коллегу Вячеслава Дюкова. Он предложил ему подраться на татами и добавил, что отказ от дуэли будет означать, что Дюков — «лицо нетрадиционной ориентации». Об этом случае пишет портал NGS24.RU.

    Гринёв бросил вызов Дюкову в присутствии других парламентариев, главы города Вячеслава Логинова и нескольких его заместителей. Участники сессии по очереди высказывались, обсуждая городские вопросы. Когда слово взял Гринёв, он внезапно заговорил о своем конфликте с Дюковым. Перед его выступлением речь шла о произволе управляющей компании и сложностях с транспортом.

    Гринёв рассказал, что он долго работал нейрохирургом в больнице, однако недавно его перевели в санитары. Парламентарий считает, что так его наказали за то, что он не боялся говорить некую правду о работе учреждения. В больнице пояснили, что санитаром Гринёва сделали, потому что он не продлил свою аккредитацию медика — в этом случае уволить его по закону было нельзя, поэтому ему дали работу, не требующую аккредитации.

    Дюков тоже интересовался историей Гринёва. Получив аналогичный ответ от больницы, он написал в социальной сети, что Гринёв занял «показушную лживую позицию жертвы политических репрессий», а это совсем его не красит. Эти слова и стали поводом для сегодняшнего вызова на поединок.

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    Комментарии 5

    Гость14 Мар 2023 в 15:07
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