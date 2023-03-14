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    Нетрезвый механик с темным прошлым увел служебный «Транзит» под Петербургом, но не проехал и километра

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    Инспекторы ГИБДД остановили в Тосненском районе Ленобласти микроавтобус и обнаружили за рулем нетрезвого мужчину без необходимых документов, зато с интересным прошлым. Машина оказалась принадлежащей фирме, где водитель работает, но брать ее ему никто не разрешал. Об этом сообщает 14 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    В 01:15 12 марта у дома 29 на Шоссейной улице в поселке Федоровское экипаж ДПС остановил автомобиль Ford Transit, принадлежащий строительной фирме. За рулем был 48-летний житель Тверской области, работающий в той же фирме механиком. Машиной он управлял в состоянии алкогольного опьянения и без документов. Мужчину доставили в отдел и составили на него административный протокол за пьяную езду по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ.

    А в 11:40 13 марта в полицию Тосненского района с заявлением об угоне обратился 61-летний начальник колонны фирмы. Он рассказал, что «Транзит» пропал между полуночью и 2 часами ночи 12 марта со служебной парковки на Промышленной улице в Федоровском. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

    Машину вернули организации, а подозреваемого арестовали на 10 суток. Как стало известно «Фонтанке», это не первая уголовщина в жизни мужчины. В 2000 году он был осужден за убийство, а весной 2018 года отправлен под подписку о невыезде за ДТП с пострадавшим.

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    Ленинградская областьУгон автоПьяный водитель
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