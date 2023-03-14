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    В Петербурге так и не назвали безопасные районы для эвакуации. «Фонтанка» знает причину

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    Нашумевший проект постановления о 7 безопасных районах Петербурга спустя почти 5 месяцев всё еще не подписан. У юристов возникли комментарии.

    По данным «Фонтанки», под проектом, который в конце октября был опубликован для антикоррупционной экспертизы, пока так и не появилось подписи губернатора. В документ вносится коррекция после юридической экспертизы.

    Напомним, проект появился 25 октября. Согласно ему, безопасными объявлялись 7 районов Петербурга в удалении от центра. Именно туда предполагалось эвакуировать население в случае чрезвычайных ситуаций различного характера.

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    В самом правительстве назвали разработку документа регламентной работой в соответствии с требованиями федерального законодательства. «Фонтанка» подробно рассказывала о нормах, на которые ориентировался Смольный, и о понятии «безопасного района», которым руководствовалось МЧС.

    Уже позднее в проекте отраслевой госпрограммы появилась информация о том, насколько Петербург обеспечен средствами защиты и бомбоубежищами на случай чрезвычайных ситуаций.

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