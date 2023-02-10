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    Два с половиной литра воды, если не жарко. Что запасают в Петербурге на случай катастроф и военного времени

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    5 комментариев
    Фото: Анастасия Илюшина/«Коммерсантъ»
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    Правительство Петербурга приводит в порядок документы касательно чрезвычайных ситуаций и спасения мирного населения. Теперь оно назначило ответственных за то, чтобы запастись едой и противогазами. «Фонтанка» посмотрела на эту арифметику.

    Проект постановления «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в Санкт‑Петербурге» опубликован 10 февраля, содержание его скучнее, чем название. По сути, документ назначает ответственных за эту нужную всегда, чего уж там, работу. Комитет по законности собирает средства радиационной, химической и биологической защиты для тех, кто может попасть в зону заражения вокруг опасных объектов. Жилком — средства для восстановления коммунальной деятельности в военное время. Комитет по информатизации — средства оповещения. Комздрав — понятно. Комитет по промышленности — продовольствие на трое суток и средства для захоронения трупов все в то же военное время. Районы — СИЗы, пункт выдачи воды, бани с прачечными, средства для приведения бомбоубежищ в готовность и средства для эвакуации.

    Перечень Скачать документ Adobe Acrobat (PDF)

    В любое другое время такие постановления и выглядели бы как обычная регламентная работа. Напомним, именно так в Смольном, например, назвали свою затею впервые определить безопасные районы для эвакуации. Да и обновление цифр по обеспеченности населения противогазами и местами в бомбоубежищах — тоже обычная жизнь государственной программы. Но тут, что называется, не вырвешь из контекста.


    В основной части проекта постановления говорится, на что именно должны ориентироваться чиновники, когда начнут заготавливать самое необходимое. Это методические рекомендации МЧС от конца 2021 года. В тексте смольнинского проекта говорится, что они от 29 ноября 2021 года, а кроме того, в титуле значатся только органы власти субъектов. На сайте МЧС есть рекомендации, утвержденные 29 декабря 2021 года, а в названии есть не только региональная, но и федеральная часть. Вероятно, это издержки бюрократии, потому что Смольный в любом случае называет тот же самый номер документа, который опубликован министерством, — № 2–4–71–12–11.

    Методические указанияСкачать документ Adobe Acrobat (PDF)

    Под запасами МЧС имеет в виду несколько категорий. Материально-технические — оборудование, механизация, техника и приборы для спасательных групп. Продовольствие — крупа, мука, консервы, соль, сахар, чай и другие. Медикаменты. Иные: СИЗы, средства радиационной, био- и химзащиты, разведки и контроля, топливо, спички, сигареты, свечи. Все запасы в натуральном виде должны быть сделаны на трое суток, потом обеспечение идет по плану нормированного снабжения на год военного времени и исходя из резервов на случай природных и техногенных катастроф.


    На каждую категорию есть свои рекомендации — на что ориентироваться при заготовке: характер военных действий на территории страны, возможный ущерб от катастроф, условия размещения людей. В целом это похоже на совет ко всему подходить с умом: с лекарствами учесть детскую дозировку и утилизировать просрочку; с СИЗ — понимать, сколько времени людям пересиживать. И в целом прогнозировать, сколько человек оказываются в опасности при той или иной чрезвычайной ситуации. Кроме того, помнить, что уже есть резервы для мобилизационных нужд, для ликвидации последствий ЧС и для минимизации последствий терактов с применением опасных веществ, включая радиационные.

    Но нормативы минимальной обеспеченности прописаны в любом случае, это тот предел, ниже которого опускаться нельзя. «Фонтанка» посмотрела, что именно предписано откладывать на черный день и в каком количестве. Сухпаек на сутки в расчете на человека — это 370 граммов галет или печенья, 170 граммов мясных консервов, 125 граммов — рыбных, 265 граммов — мясо-растительных; масло, молоко, сахар, спички. Если же говорить о суточном обеспечении продовольствием в целом, то это на человека — 460 граммов хлеба, по 40 граммов гречи и риса, 100–150 граммов различных консервов (овощных томатных — 460 граммов), соль, приправы, молоко и так далее. Есть своя разбивка и для грудных детей.

    Рекомендуемая номенклатура обеспечения населения продуктами питанияСкачать документ Adobe Acrobat (PDF)

    Воду считают по ее назначению. 2,5 литра в сутки для питья взрослому, 5 литров — ребенку от года до 14 (но если в помещении больше 22 градусов — добавляются коэффициенты); 7,5 литра для умывания и приготовления пищи, 21 литр — на душ и уборку помещений.

    Рекомендуемые нормы обеспечения населения водойСкачать документ Adobe Acrobat (PDF)

    По продовольствию рекомендуют знать, сколько в зоне опасности взрослых и детей; если информации нет, берут допустимое значение 75% на 25%, то есть каждый четвертый — ребенок.


    Еда и вода не единственные ресурсы под запас. В частности, при затоплениях это еще список из полусотни предметов — от надувных лодок, спасжилетов и компасов до радиостанций, пеньковых канатов и термобелья. При расчете количества плавсредств для эвакуации принимают, что человек или собака занимает 0,3 квадратных метра, корова и другой крупный рогатый скот — 1,5 метра. При пожарах — тоже специфический список, при этом указано, что средства индивидуальной защиты должны быть просты, так чтобы ими мог воспользоваться любой без предварительной подготовки.

    Рекомендуемая номенклатура создаваемых запасов в зонах возможного катастрофического затопленияСкачать документ Adobe Acrobat (PDF)
    Рекомендуемая номенклатура создаваемых запасов в зонах пожаровСкачать документ Adobe Acrobat (PDF)

    На случай радиационной, биологической или химической опасности запасают примерно то же самое — плюс противогазы, дозиметры, самоспасатели, дыхательные аппараты, комплекты для отбора проб.

    Рекомендуемая номенклатура создаваемых запасов в зонах возможного радиоактивного загрязнения, химического и биологического зараженияСкачать документ Adobe Acrobat (PDF)

    Напомним, в соответствии с проектом госпрограммы города по защите населения, средства индивидуальной защиты, которые уже есть в городе, могут обеспечить 83% взрослого неработающего населения города и 59% детей. Обеспеченность защитными сооружениями в собственности Петербурга составляет около 2%.


    Николай Кудин,
    «Фонтанка.ру»

    Фото: Анастасия Илюшина/«Коммерсантъ»

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    Комментарии 5

    DMaster10 Фев 2023 в 17:07
    > Обеспеченность защитными сооружениями в собственности Петербурга составляет около 2%
    А в частной собственности такого и не планировалось.
    Так что 2% и выживут (если повезет).
    +0−0
    Demoniq10 Фев 2023 в 17:05
    будет как с космодромом Восточный, от которого остался один батут... денег нет, но вы держитесь... от приготовления к ГО и ЧС одно название - спасение утопающих давно дело рук самих утопающих.... гыыыы.... смеха ради можно города переименовать, но враг будет стрелять по координатам, а не по названиям... хотя враги ли те, кто хочет избавить от очередного кровавого диктатора? - вопрос скорее риторический =)))) самое лучшее - просто уехать из страны... да, выйти из зоны комфорта придётся... но хочешь жить - изволь встречать аппокалипсис в другой точке планеты, где спокойнее =)))
    +3−1
    Гость10 Фев 2023 в 16:46
    Готовят морально или стращают как обычно?
    +4−0
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