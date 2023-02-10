Два с половиной литра воды, если не жарко. Что запасают в Петербурге на случай катастроф и военного времени

Правительство Петербурга приводит в порядок документы касательно чрезвычайных ситуаций и спасения мирного населения. Теперь оно назначило ответственных за то, чтобы запастись едой и противогазами. «Фонтанка» посмотрела на эту арифметику.
Проект постановления «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в Санкт‑Петербурге» опубликован 10 февраля, содержание его скучнее, чем название. По сути, документ назначает ответственных за эту нужную всегда, чего уж там, работу. Комитет по законности собирает средства радиационной, химической и биологической защиты для тех, кто может попасть в зону заражения вокруг опасных объектов. Жилком — средства для восстановления коммунальной деятельности в военное время. Комитет по информатизации — средства оповещения. Комздрав — понятно. Комитет по промышленности — продовольствие на трое суток и средства для захоронения трупов все в то же военное время. Районы — СИЗы, пункт выдачи воды, бани с прачечными, средства для приведения бомбоубежищ в готовность и средства для эвакуации.
В любое другое время такие постановления и выглядели бы как обычная регламентная работа. Напомним, именно так в Смольном, например, назвали свою затею впервые определить безопасные районы для эвакуации. Да и обновление цифр по обеспеченности населения противогазами и местами в бомбоубежищах — тоже обычная жизнь государственной программы. Но тут, что называется, не вырвешь из контекста.
В основной части проекта постановления говорится, на что именно должны ориентироваться чиновники, когда начнут заготавливать самое необходимое. Это методические рекомендации МЧС от конца 2021 года. В тексте смольнинского проекта говорится, что они от 29 ноября 2021 года, а кроме того, в титуле значатся только органы власти субъектов. На сайте МЧС есть рекомендации, утвержденные 29 декабря 2021 года, а в названии есть не только региональная, но и федеральная часть. Вероятно, это издержки бюрократии, потому что Смольный в любом случае называет тот же самый номер документа, который опубликован министерством, — № 2–4–71–12–11.
Под запасами МЧС имеет в виду несколько категорий. Материально-технические — оборудование, механизация, техника и приборы для спасательных групп. Продовольствие — крупа, мука, консервы, соль, сахар, чай и другие. Медикаменты. Иные: СИЗы, средства радиационной, био- и химзащиты, разведки и контроля, топливо, спички, сигареты, свечи. Все запасы в натуральном виде должны быть сделаны на трое суток, потом обеспечение идет по плану нормированного снабжения на год военного времени и исходя из резервов на случай природных и техногенных катастроф.
На каждую категорию есть свои рекомендации — на что ориентироваться при заготовке: характер военных действий на территории страны, возможный ущерб от катастроф, условия размещения людей. В целом это похоже на совет ко всему подходить с умом: с лекарствами учесть детскую дозировку и утилизировать просрочку; с СИЗ — понимать, сколько времени людям пересиживать. И в целом прогнозировать, сколько человек оказываются в опасности при той или иной чрезвычайной ситуации. Кроме того, помнить, что уже есть резервы для мобилизационных нужд, для ликвидации последствий ЧС и для минимизации последствий терактов с применением опасных веществ, включая радиационные.
Но нормативы минимальной обеспеченности прописаны в любом случае, это тот предел, ниже которого опускаться нельзя. «Фонтанка» посмотрела, что именно предписано откладывать на черный день и в каком количестве. Сухпаек на сутки в расчете на человека — это 370 граммов галет или печенья, 170 граммов мясных консервов, 125 граммов — рыбных, 265 граммов — мясо-растительных; масло, молоко, сахар, спички. Если же говорить о суточном обеспечении продовольствием в целом, то это на человека — 460 граммов хлеба, по 40 граммов гречи и риса, 100–150 граммов различных консервов (овощных томатных — 460 граммов), соль, приправы, молоко и так далее. Есть своя разбивка и для грудных детей.
Воду считают по ее назначению. 2,5 литра в сутки для питья взрослому, 5 литров — ребенку от года до 14 (но если в помещении больше 22 градусов — добавляются коэффициенты); 7,5 литра для умывания и приготовления пищи, 21 литр — на душ и уборку помещений.
По продовольствию рекомендуют знать, сколько в зоне опасности взрослых и детей; если информации нет, берут допустимое значение 75% на 25%, то есть каждый четвертый — ребенок.
Еда и вода не единственные ресурсы под запас. В частности, при затоплениях это еще список из полусотни предметов — от надувных лодок, спасжилетов и компасов до радиостанций, пеньковых канатов и термобелья. При расчете количества плавсредств для эвакуации принимают, что человек или собака занимает 0,3 квадратных метра, корова и другой крупный рогатый скот — 1,5 метра. При пожарах — тоже специфический список, при этом указано, что средства индивидуальной защиты должны быть просты, так чтобы ими мог воспользоваться любой без предварительной подготовки.
На случай радиационной, биологической или химической опасности запасают примерно то же самое — плюс противогазы, дозиметры, самоспасатели, дыхательные аппараты, комплекты для отбора проб.
Напомним, в соответствии с проектом госпрограммы города по защите населения, средства индивидуальной защиты, которые уже есть в городе, могут обеспечить 83% взрослого неработающего населения города и 59% детей. Обеспеченность защитными сооружениями в собственности Петербурга составляет около 2%.
Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»