Два с половиной литра воды, если не жарко. Что запасают в Петербурге на случай катастроф и военного времени

Фото: Анастасия Илюшина/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Правительство Петербурга приводит в порядок документы касательно чрезвычайных ситуаций и спасения мирного населения. Теперь оно назначило ответственных за то, чтобы запастись едой и противогазами. «Фонтанка» посмотрела на эту арифметику.



Проект постановления «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в Санкт‑Петербурге» опубликован 10 февраля, содержание его скучнее, чем название. По сути, документ назначает ответственных за эту нужную всегда, чего уж там, работу. Комитет по законности собирает средства радиационной, химической и биологической защиты для тех, кто может попасть в зону заражения вокруг опасных объектов. Жилком — средства для восстановления коммунальной деятельности в военное время. Комитет по информатизации — средства оповещения. Комздрав — понятно. Комитет по промышленности — продовольствие на трое суток и средства для захоронения трупов все в то же военное время. Районы — СИЗы, пункт выдачи воды, бани с прачечными, средства для приведения бомбоубежищ в готовность и средства для эвакуации.

В любое другое время такие постановления и выглядели бы как обычная регламентная работа. Напомним, именно так в Смольном, например, назвали свою затею впервые определить безопасные районы для эвакуации. Да и обновление цифр по обеспеченности населения противогазами и местами в бомбоубежищах — тоже обычная жизнь государственной программы. Но тут, что называется, не вырвешь из контекста.





В основной части проекта постановления говорится, на что именно должны ориентироваться чиновники, когда начнут заготавливать самое необходимое. Это методические рекомендации МЧС от конца 2021 года. В тексте смольнинского проекта говорится, что они от 29 ноября 2021 года, а кроме того, в титуле значатся только органы власти субъектов. На сайте МЧС есть рекомендации, утвержденные 29 декабря 2021 года, а в названии есть не только региональная, но и федеральная часть. Вероятно, это издержки бюрократии, потому что Смольный в любом случае называет тот же самый номер документа, который опубликован министерством, — № 2–4–71–12–11.

Методические указания Скачать документ Adobe Acrobat (PDF)

Под запасами МЧС имеет в виду несколько категорий. Материально-технические — оборудование, механизация, техника и приборы для спасательных групп. Продовольствие — крупа, мука, консервы, соль, сахар, чай и другие. Медикаменты. Иные: СИЗы, средства радиационной, био- и химзащиты, разведки и контроля, топливо, спички, сигареты, свечи. Все запасы в натуральном виде должны быть сделаны на трое суток, потом обеспечение идет по плану нормированного снабжения на год военного времени и исходя из резервов на случай природных и техногенных катастроф.





На каждую категорию есть свои рекомендации — на что ориентироваться при заготовке: характер военных действий на территории страны, возможный ущерб от катастроф, условия размещения людей. В целом это похоже на совет ко всему подходить с умом: с лекарствами учесть детскую дозировку и утилизировать просрочку; с СИЗ — понимать, сколько времени людям пересиживать. И в целом прогнозировать, сколько человек оказываются в опасности при той или иной чрезвычайной ситуации. Кроме того, помнить, что уже есть резервы для мобилизационных нужд, для ликвидации последствий ЧС и для минимизации последствий терактов с применением опасных веществ, включая радиационные.



Но нормативы минимальной обеспеченности прописаны в любом случае, это тот предел, ниже которого опускаться нельзя. «Фонтанка» посмотрела, что именно предписано откладывать на черный день и в каком количестве. Сухпаек на сутки в расчете на человека — это 370 граммов галет или печенья, 170 граммов мясных консервов, 125 граммов — рыбных, 265 граммов — мясо-растительных; масло, молоко, сахар, спички. Если же говорить о суточном обеспечении продовольствием в целом, то это на человека — 460 граммов хлеба, по 40 граммов гречи и риса, 100–150 граммов различных консервов (овощных томатных — 460 граммов), соль, приправы, молоко и так далее. Есть своя разбивка и для грудных детей.



Рекомендуемая номенклатура обеспечения населения продуктами питания Скачать документ Adobe Acrobat (PDF)

Воду считают по ее назначению. 2,5 литра в сутки для питья взрослому, 5 литров — ребенку от года до 14 (но если в помещении больше 22 градусов — добавляются коэффициенты); 7,5 литра для умывания и приготовления пищи, 21 литр — на душ и уборку помещений.



Рекомендуемые нормы обеспечения населения водой Скачать документ Adobe Acrobat (PDF)

По продовольствию рекомендуют знать, сколько в зоне опасности взрослых и детей; если информации нет, берут допустимое значение 75% на 25%, то есть каждый четвертый — ребенок.



Еда и вода не единственные ресурсы под запас. В частности, при затоплениях это еще список из полусотни предметов — от надувных лодок, спасжилетов и компасов до радиостанций, пеньковых канатов и термобелья. При расчете количества плавсредств для эвакуации принимают, что человек или собака занимает 0,3 квадратных метра, корова и другой крупный рогатый скот — 1,5 метра. При пожарах — тоже специфический список, при этом указано, что средства индивидуальной защиты должны быть просты, так чтобы ими мог воспользоваться любой без предварительной подготовки.

Рекомендуемая номенклатура создаваемых запасов в зонах возможного катастрофического затопления Скачать документ Adobe Acrobat (PDF)

Рекомендуемая номенклатура создаваемых запасов в зонах пожаров Скачать документ Adobe Acrobat (PDF)

На случай радиационной, биологической или химической опасности запасают примерно то же самое — плюс противогазы, дозиметры, самоспасатели, дыхательные аппараты, комплекты для отбора проб.

Рекомендуемая номенклатура создаваемых запасов в зонах возможного радиоактивного загрязнения, химического и биологического заражения Скачать документ Adobe Acrobat (PDF)

Напомним, в соответствии с проектом госпрограммы города по защите населения, средства индивидуальной защиты, которые уже есть в городе, могут обеспечить 83% взрослого неработающего населения города и 59% детей. Обеспеченность защитными сооружениями в собственности Петербурга составляет около 2%.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»