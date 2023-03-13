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    В 2022 году из российских тюрем и колоний впервые никто не сбежал

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    В 2022 году впервые в современной истории уголовно-исполнительной системы из колоний и тюрем никто не сбежал. Об этом 13 марта заявили на расширенном заседании коллегии Федеральной службы исполнения наказаний.

    В ходе заседания директор ФСИН Аркадий Гостев рассказал, что в прошлом году завершилось переформатирование правил внутреннего распорядка в СИЗО и других учреждениях системы исполнения наказаний. Новые правила направлены на улучшение условий содержания. В результате принятых ФСИН мер, число преступлений, совершённых в исправительных учреждениях, снизилось почти на 28%.

    Отмечается также, что доля осуждённых, привлечённых к оплачиваемому труду, достигла 70,5%, а размер среднемесячной зарплаты стал больше на 14,4%.

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    ФСИНИсправительная колонияТюрьмаПобег
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