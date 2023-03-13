Внимательная женщина помогла найти угнанную машину у ТЦ на Ветеранов

Полиция Красносельского района Петербурга задержала подозреваемого в угоне автомобиля. Мужчина оказался с длинным «послужным списком». Саму машину помогла найти гражданская бдительность.
В первом часу дня 11 марта в полицию позвонила женщина и сообщила, что у ТЦ «Сосновая Поляна» на проспекте Ветеранов стоит вишневый ВАЗ-2107 с открытой дверью, а из замка зажигания машины торчат провода, сообщает 13 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Прибывшие на место полицейские установили, что обнаруженная у дома 166 по проспекту Ветеранов «семерка» принадлежит 31-летнему петербуржцу.
Час спустя владелец «Жигулей» обратился в полицию с заявлением об угоне. По его словам, автомобиль был похищен от дома 33, корпус 3, по 2-й Комсомольской улице между 20:00 10 марта и 8:00 11 марта. Ущерб мужчина оценил в 80 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража), а найденный автомобиль передали владельцу под сохранную расписку.
В 1:50 12 марта у дома 26 по улице Добровольцев сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в угоне. Им оказался 25-летний парень, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе за кражи, угоны и грабеж. Его поместили в изолятор.