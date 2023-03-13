Десятимесячный ребёнок обварился кипятком на севере Петербурга

Мальчика с серьёзными ожогами спасают в детской городской больнице на Авангардной в Петербурге. В зоне его доступа оказался чайник.



Десятимесячный пациент поступил к медикам субботним вечером, стало известно «Фонтанке» 13 марта. Состояние ребёнка, которому диагностировали термические ожоги 18 % тела, оказалось тяжёлым.



Скорая забрала его из квартиры на проспекте Энгельса, в которой он находился с матерью. По предварительным данным, семья из Узбекистана в Петербурге меньше месяца.



28-летняя иностранка объяснила, что не успела остановить сына, схватившего чайник. Кипяток попал на лицо, тело и ноги.

