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    Хватайте солнце, оно ненадолго. Петербург отдыхает перед новым снегом, который в плюс 5 станет дождём

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    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
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    Весна возвращается в Петербург. В понедельник можно погреться на солнышке, на рассвете в городе — ясное небо. А во вторник и среду будет ещё теплее, но погода ожидается не самая приятная. Всё потому, что к нам зашёл антициклон, но только на один день.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 марта в городе будет облачно с прояснениями, днем без существенных осадков. Ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 6–8 градусов, днем будет ходить вокруг нуля — минус 1 — плюс 1 градус. На дорогах гололедица.

    «Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей будет формироваться под влиянием небольшого, промежуточного гребня антициклона. При переменной облачности в регионе обойдётся без осадков, и днём солнечные лучи смогут компенсировать ночные потери тепла. <...> Атмосферное давление будет расти и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщает центр «ФОБОС».

    Во вторник придёт новая волна тепла вместе с осадками и порывистым ветром. Днём плюс 4–6 градусов, и ночной снег превратится в дождь. В среду ещё теплее, плюс будет даже ночью, временами небольшой дождь.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры

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