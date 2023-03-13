Хватайте солнце, оно ненадолго. Петербург отдыхает перед новым снегом, который в плюс 5 станет дождём

Весна возвращается в Петербург. В понедельник можно погреться на солнышке, на рассвете в городе — ясное небо. А во вторник и среду будет ещё теплее, но погода ожидается не самая приятная. Всё потому, что к нам зашёл антициклон, но только на один день.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 марта в городе будет облачно с прояснениями, днем без существенных осадков. Ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 6–8 градусов, днем будет ходить вокруг нуля — минус 1 — плюс 1 градус. На дорогах гололедица.
«Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей будет формироваться под влиянием небольшого, промежуточного гребня антициклона. При переменной облачности в регионе обойдётся без осадков, и днём солнечные лучи смогут компенсировать ночные потери тепла. <...> Атмосферное давление будет расти и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщает центр «ФОБОС».
Во вторник придёт новая волна тепла вместе с осадками и порывистым ветром. Днём плюс 4–6 градусов, и ночной снег превратится в дождь. В среду ещё теплее, плюс будет даже ночью, временами небольшой дождь.