Кто взял «Оскар» — список победителей кинопремии

Главным фаворитом премии «Оскар-2023» стала картина «Всё везде и сразу». Она получила 11 номинаций, в том числе признана лучшим фильмом. Несколько наград взяла немецкая картина «На Западном фронте без перемен». «Навальный» стал лучшим документальным полнометражным фильмом. Якутский фильм «Выход» о жизни моржей на Чукотке (режиссёры — Евгения и Максим Арбугаевы) уступил картине «Заклинатели слонов».
Публикуем список победителей.
Золотые статуэтки вручили в Лос-Анджелесе в театре «Долби». В подробной онлайн-трансляции на «Фонтанке» много фотографий и деталей, например Джимми Киммел появился на сцене вместе с осликом из фильма «Банши Инишерина», туда же выходили соратники и семья Навального.