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    Остин Батлер, Джессика Честейн и Пол Мескал на дорожке «цвета шампанского». В США вручают премию «Оскар»: онлайн

    Среди номинантов есть даже фильм от российской команды

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    2 комментария

    13 марта в 3 утра по московскому времени пройдет премия Американской киноакадемии. Традиционно «Оскар» — одно из главных кинособытий года, поэтому команда MSK1.RU будет следить за ним в режиме онлайн. В этом году нам есть за кого болеть: среди номинантов на «Лучший короткометражный документальный фильм» — фильм «Выход» Максима и Евгении Арбугаевых. Это картина о жизни моржей на Чукотке.

    Главными фаворитами премии называют фильмы «Все, везде и сразу» (11 номинаций), «На Западном фронте без перемен» и «Банши Инишерина» (по 9 номинаций). У нового фильма Стивена Спилберга «Фабельманы» и у байопика об Элвисе Пресли — по 8 номинаций. В течение вечера мы обязательно расскажем вам подробнее об этих фильмах.

    The Blueprint News / T.me
    Пол Мескал&nbsp;
    Пол Мескал Фото: ABC / YouTube.com
    Фиби Уоллер-Бридж
    Фиби Уоллер-БриджФото: ABC / YouTube.com
    Остин Батлер
    Остин БатлерФото: ABC / YouTube.com
    Mike Coppola / GettyImages
    Olly Gibbs / Twitter.com
    @tintinsuncity / Twitter.com
    Arturo Holmes / GettyImages
    Фото: Angela Weiss / Getty Images
    Фото: ABC
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    Режиссеры из Якутии Евгения и Максим Арбугаевы приехали в Лос-Анджелес на церемонию вручения премии «Оскар»! Ребята номинированы в категории «Лучший короткометражный документальный фильм» за картину «Выход».


    «Выход» — это наблюдение за жизнью моржей на Чукотке, история одного из «выхода» на сушу. Только в 2020 году из-за этого погибло не менее 600 особей. Желаем ребятам победы!

    The Blueprint News / T.me
    The Blueprint News / T.me
    Пол Мескал&nbsp;
    Пол Мескал Фото: ABC / YouTube.com
    Фиби Уоллер-Бридж
    Фиби Уоллер-БриджФото: ABC / YouTube.com
    Остин Батлер
    Остин БатлерФото: ABC / YouTube.com
    Mike Coppola / GettyImages
    Olly Gibbs / Twitter.com
    @tintinsuncity / Twitter.com
    Arturo Holmes / GettyImages
    Фото: Angela Weiss / Getty Images
    Фото: ABC
    ПоделитьсяПоделиться

    А звезды продолжают приходить на красную дорожку. Кстати, это мы по привычке называем ее красной. В этом году — впервые за полвека — она сменила цвет.

    — Я думаю, что решение пойти с ковром цвета шампанского поверх красной ковровой дорожки показывает, насколько мы уверены в том, что кровь не прольется, — объяснял решение ведущий церемонии Джимми Киммел.

    Пол Мескал&nbsp;
    Пол Мескал Фото: ABC / YouTube.com
    Фиби Уоллер-Бридж
    Фиби Уоллер-БриджФото: ABC / YouTube.com
    Остин Батлер
    Остин БатлерФото: ABC / YouTube.com
    Mike Coppola / GettyImages
    The Blueprint News / T.me
    Пол Мескал&nbsp;
    Пол Мескал Фото: ABC / YouTube.com
    Фиби Уоллер-Бридж
    Фиби Уоллер-БриджФото: ABC / YouTube.com
    Остин Батлер
    Остин БатлерФото: ABC / YouTube.com
    Mike Coppola / GettyImages
    Olly Gibbs / Twitter.com
    @tintinsuncity / Twitter.com
    Arturo Holmes / GettyImages
    Фото: Angela Weiss / Getty Images
    Фото: ABC
    ПоделитьсяПоделиться

    Напомним, за звание «Лучший фильм» в этом году сражаются 10 картин. Все они — на этой иллюстрации от Олли Гиббса. Узнали?

    О том, кто номинирован в этом году, кого критики считают главным фаворитом и что вам нужно обязательно знать перед премией, мы писали накануне. Почитайте наш большой обзор.

    Olly Gibbs / Twitter.com
    The Blueprint News / T.me
    Пол Мескал&nbsp;
    Пол Мескал Фото: ABC / YouTube.com
    Фиби Уоллер-Бридж
    Фиби Уоллер-БриджФото: ABC / YouTube.com
    Остин Батлер
    Остин БатлерФото: ABC / YouTube.com
    Mike Coppola / GettyImages
    Olly Gibbs / Twitter.com
    @tintinsuncity / Twitter.com
    Arturo Holmes / GettyImages
    Фото: Angela Weiss / Getty Images
    Фото: ABC
    ПоделитьсяПоделиться

    На церемонию вручения премии «Оскар» приехала Юлия Навальная со своими детьми — Дашей и Захаром. Напомним, документальный фильм «Навальный», снятый HBO, номинирован сегодня в категории «Лучший документальный фильм».

    @dasha_navalnaya / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

    The Blueprint News / T.me
    Пол Мескал&nbsp;
    Пол Мескал Фото: ABC / YouTube.com
    Фиби Уоллер-Бридж
    Фиби Уоллер-БриджФото: ABC / YouTube.com
    Остин Батлер
    Остин БатлерФото: ABC / YouTube.com
    Mike Coppola / GettyImages
    Olly Gibbs / Twitter.com
    @tintinsuncity / Twitter.com
    Arturo Holmes / GettyImages
    Фото: Angela Weiss / Getty Images
    Фото: ABC
    ПоделитьсяПоделиться

    Мем дня: «Спасибо за то, что это (НЕ ТЫ) величайшие номинанты на "Лучший фильм"».

    Да, обидная надпись предназначается байопику База Лурмана «Элвис». Видимо потому, что после успеха «Богемской рапсодии» байопик про музыканта стал ежегодным претендентом на «Оскар».

    @tintinsuncity / Twitter.com
    The Blueprint News / T.me
    Пол Мескал&nbsp;
    Пол Мескал Фото: ABC / YouTube.com
    Фиби Уоллер-Бридж
    Фиби Уоллер-БриджФото: ABC / YouTube.com
    Остин Батлер
    Остин БатлерФото: ABC / YouTube.com
    Mike Coppola / GettyImages
    Olly Gibbs / Twitter.com
    @tintinsuncity / Twitter.com
    Arturo Holmes / GettyImages
    Фото: Angela Weiss / Getty Images
    Фото: ABC
    ПоделитьсяПоделиться

    Первые звезды начали приезжать в театр «Долби» в Лос-Анджелесе. Среди них — Кара Делевинь, Флоренс Пью, Джеймс Хун из «Все, везде и сразу» (обратите внимание на его бабочку!) и даже Кокаиновый Медведь. Фильм про последнего персонажа не доехал до российского проката, однако стал очень популярным в США.

    Arturo Holmes / GettyImages

    Variety

    Фото: Angela Weiss / Getty Images
    Фото: ABC
    The Blueprint News / T.me
    Пол Мескал&nbsp;
    Пол Мескал Фото: ABC / YouTube.com
    Фиби Уоллер-Бридж
    Фиби Уоллер-БриджФото: ABC / YouTube.com
    Остин Батлер
    Остин БатлерФото: ABC / YouTube.com
    Mike Coppola / GettyImages
    Olly Gibbs / Twitter.com
    @tintinsuncity / Twitter.com
    Arturo Holmes / GettyImages
    Фото: Angela Weiss / Getty Images
    Фото: ABC

    Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из телеграм-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».

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