Остин Батлер, Джессика Честейн и Пол Мескал на дорожке «цвета шампанского». В США вручают премию «Оскар»: онлайн

13 марта в 3 утра по московскому времени пройдет премия Американской киноакадемии. Традиционно «Оскар» — одно из главных кинособытий года, поэтому команда MSK1.RU будет следить за ним в режиме онлайн. В этом году нам есть за кого болеть: среди номинантов на «Лучший короткометражный документальный фильм» — фильм «Выход» Максима и Евгении Арбугаевых. Это картина о жизни моржей на Чукотке.

Главными фаворитами премии называют фильмы «Все, везде и сразу» (11 номинаций), «На Западном фронте без перемен» и «Банши Инишерина» (по 9 номинаций). У нового фильма Стивена Спилберга «Фабельманы» и у байопика об Элвисе Пресли — по 8 номинаций. В течение вечера мы обязательно расскажем вам подробнее об этих фильмах.