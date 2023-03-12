Работавший с Россией генерал стал министром обороны Китая

Глава оборонного ведомства сменился в Китае — пост занял
Как сообщает РИА Новости, после окончания престижного Оборонного научно-технического университета Народно-освободительной армии Китая Ли Шанфу работал в центре запуска спутников Сичан, а в 2003 году он стал директором космодрома Сичан и проработал в должности более
В 2017–2022 годах Ли Шанфу возглавлял департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая. Из-за военного сотрудничества с Россией попал под санкции США. Как пишет агентство, санкции были введены из-за сделок по покупке российских самолетов и ракетных систем С-400.
Изменения в кабинете министров начались после того, как несколько дней председателя КНР