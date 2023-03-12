Работавший с Россией генерал стал министром обороны Китая

Глава оборонного ведомства сменился в Китае — пост занял 65-летний генерал Ли Шанфу, отвечавший за космические полеты и контактировавший с Россией. О его назначении стало известно 12 марта. Кандидатуру министра утвердили делегаты 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент) 14-го созыва.



Как сообщает РИА Новости, после окончания престижного Оборонного научно-технического университета Народно-освободительной армии Китая Ли Шанфу работал в центре запуска спутников Сичан, а в 2003 году он стал директором космодрома Сичан и проработал в должности более 10 лет , в течение которых руководил многими миссиями по космическим запускам.

