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    Работавший с Россией генерал стал министром обороны Китая

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    Глава оборонного ведомства сменился в Китае — пост занял 65-летний генерал Ли Шанфу, отвечавший за космические полеты и контактировавший с Россией. О его назначении стало известно 12 марта. Кандидатуру министра утвердили делегаты 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент) 14-го созыва.

    Как сообщает РИА Новости, после окончания престижного Оборонного научно-технического университета Народно-освободительной армии Китая Ли Шанфу работал в центре запуска спутников Сичан, а в 2003 году он стал директором космодрома Сичан и проработал в должности более 10 лет, в течение которых руководил многими миссиями по космическим запускам.

    В 2017–2022 годах Ли Шанфу возглавлял департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая. Из-за военного сотрудничества с Россией попал под санкции США. Как пишет агентство, санкции были введены из-за сделок по покупке российских самолетов и ракетных систем С-400.

    Изменения в кабинете министров начались после того, как несколько дней председателя КНР Си Цзиньпина впервые в истории переизбрали на третий срок. Главой нового правительства стал член Постоянного комитета (ПК) Политбюро Центрального комитета ЦК КПК Ли Цян.

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    Комментарии 12

    Гость12 Мар 2023 в 15:33
    готовятся?
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