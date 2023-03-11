Эффект снежного кома. В Петербурге по делу о мошенничестве при уборке задержан мундеп

Второй фигурант уголовного дела о хищении при исполнении контракта по уборке задержан в Петербурге. Об этом 10 марта сообщает городской Следственный комитет.
Особо крупное мошенничество вменяют 42-летнему депутату муниципального совета МО «Гагаринское». По версии следствия, не позднее 26 декабря 2020 года он приискал директора коммерческой фирмы, с которой позднее был заключён контракт на благоустройство территории муниципального образования.
Как считают в СК, мундеп осознавал, что работы в рамках контракта в 2021 году выполнены не будут, тем не менее фирме перечислили более 20 млн рублей.
Ранее в ведомстве сообщили, что по делу о мошенничестве задержан 45-летний гендиректор компании. Ему припомнили контракт на благоустройство, включающее уборку снега, с соседним МО «Звёздное» примерно на ту же сумму.
По данным СПАРК, поставщиком в обоих случаях был «Инспектстройсервис». Администрация МО «Гагаринское» заключила с фирмой контракт на 20,6 млн рублей 25 декабря 2020 года.