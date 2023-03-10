СК: Задержан подозреваемый по уголовному делу об уборке снега в МО «Звездное»

По уголовному делу о мошенничестве при уборке снега в МО «Звездное» задержан подозреваемый. Об этом 10 марта сообщило в своем телеграм-канале ГСУ Следственного комитета по Петербургу.



О возбуждении дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) Главное следственное управление СК сообщило накануне. Как считает следствие, 26 декабря 2020 года администрация МО «Звездное» заключила контракт с коммерческой структурой на работы по благоустройству — в том числе по очистке от снега в 2021 году на сумму более 20 млн рублей.

СК считает, что фирме были неправомерно перечислены эти средства, так как работы исполнялись ненадлежащим образом.