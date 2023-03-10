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    СК: Задержан подозреваемый по уголовному делу об уборке снега в МО «Звездное»

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    По уголовному делу о мошенничестве при уборке снега в МО «Звездное» задержан подозреваемый. Об этом 10 марта сообщило в своем телеграм-канале ГСУ Следственного комитета по Петербургу.

    О возбуждении дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) Главное следственное управление СК сообщило накануне. Как считает следствие, 26 декабря 2020 года администрация МО «Звездное» заключила контракт с коммерческой структурой на работы по благоустройству — в том числе по очистке от снега в 2021 году на сумму более 20 млн рублей.

    СК считает, что фирме были неправомерно перечислены эти средства, так как работы исполнялись ненадлежащим образом.

    Правоохранители задержали 45-летнего гендиректора «одной из коммерческих структур», вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения в настоящее время решается.

    Согласно данным СПАРК, 26 декабря 2020 года «Звездное» заключило контракт на сумму 20 млн и 5 тыс. руб. с ООО «Инспектстройсервис». Гендиректором компании является Павел Колосов, владельцем — Евгений Рязанов, однако он стал собственником компании только в декабре 2021 года, а до этого фирмой владел Михаил Мельник. В карточке соответствующей госзакупки в разделе информации о поставщике указан номер телефона, который приложение GetContact знает как «Мишу Мельника».

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    Уборка снегаМО Звездное
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