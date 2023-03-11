Овощник в садик, пешеход-исследователь и помощник чародея. Кем можно работать в Петербурге без образования и опыта

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Если опыта работы нет, а из документов об образовании — школьный аттестат, то это еще не значит, что придется споткнуться на первой же ступени карьерной лестницы. На петербургском рынке труда для таких сотрудников припасено более 27 тысяч предложений. Редакция «Фонтанки» изучила сервисы по поиску работы и собрала самые интересные и высокооплачиваемые вакансии — от курьера до актера-Минотавра.



Самые популярные вакансии в Петербурге

Найти предложения по работе без образования и опыта — в теории не такая уж сложная задача. На «Работе.ру» для подобного типа соискателей в Петербурге предлагают 5 191 вакансию, на SuperJob — 3 292, а на бирже «Работа России» — 2 609. Больше всего вариантов на hh.ru — 16 228 вакансий.



По данным сервиса, самые непривередливые и изголодавшиеся по кадрам работодатели обитают на «Ладожской» (474 вакансии), «Московской» (394) и на «Площади Восстания» (385). Меньше всего без опыта и образования ждут на Крестовском острове — всего 48 вакансий.



Самый популярный для соискателя вариант — продавец-консультант или кассир. Их в Петербурге ищут в количестве 3 535 человек. Зарплаты в основном от 30 до 50 тысяч: к примеру, в «Магните» — 36–50 тысяч рублей, в «Перекрестке» — 36–58 тысяч, в «Ленте» — 35–41 тысяча, в «Пятерочке» — 33–45 тысяч.

Велик спрос и на всевозможных менеджеров — более полутора тысяч вакансий комплектовщиков и упаковщиков (692 вакансии) и курьеров (1 066). Причем у последних — сотни объявлений «мульти-коротких» и «ультракоротких» доставок в пределах одного района. В требованиях вместо привычных «коммуникабельность» и «амбициозность» единственный пункт — «телефон на базе «Андроид».



С самыми высокими зарплатами на всех сервисах вылезают агентства недвижимости, где обещают платить от 120 до 250 тысяч рублей — естественно, без оклада, в зависимости от количества сделок. То же самое с менеджерами и колл-центрами. В действительности же неплохо платят разве что курьерам: доставщикам Ozon fresh и «СберМаркета» — 112–150 тысяч рублей, ночным курьерам «Dostaевского» — 112–150 тысяч.

На бирже труда, где вакансий меньше, но шансов избежать встречи с мошенниками — больше, самыми востребованными оказались охранники. Сразу 328 объявлений, а это 12,5 % от общего числа вакансий для соискателей без опыта работы и образования. Однако от 60 до 90 тысяч рублей предлагают только вахтовикам, и то эта сумма обычно очень приблизительная. К примеру, если на складе Ozon 15 дней работать и 15 отдыхать, можно получить 38 830 рублей, при графике 30/15 — 77 600 рублей, 45/15 — 116 490 рублей. Обычный охранник в торговом центре, магазине или в госучреждении чаще всего получает чуть больше 2 тысяч за смену — примерно 40 тысяч рублей в месяц при графике 5/2.



Неожиданно популярной на бирже оказалась вакансия помощника воспитателя — 94 объявления. Причем его обязанности варьируются в зависимости от детского сада: где-то нужно убирать и накрывать на стол, где-то следить за гигиеной детей и чистотой во внутреннем дворике, включая песочницу. Играть с дошкольниками и готовить мероприятия вместе с воспитателям предлагают лишь в немногих, чаще ищут того, кто успеет везде по чуть-чуть и облегчит ношу поваров и уборщиц. Больше всего платят за такое удовольствие в санатории «Звездочка» — от 29 до 43 тысяч рублей, а в детских садах — от 22 до 29 тысяч. При этом на hh.ru корреспондент «Фонтанки» нашла вакансию «Овощник в садик» от ООО «Северная столица» с практически такой же зарплатой (от 20 тысяч рублей). Требуют с такого сотрудника только чистить овощи с 7:00 до 15:00.



Пользуются спросом на петербургском рынке труда и водители: 43 вакансии на бирже, 357 — на «Работе.ру», 73 — на SuperJob. Одни из самых высокооплачиваемых — водитель в «СберМаркете» в вечернюю смену (до 158 тысяч), в компании «Курьерист» (до 150 тысяч), во «ВкусВилле» (от 90 до 150 тысяч) и в сервисах такси «Таксовичкоф» (95–135 тысяч) и «Максим» (до 120 тысяч). До 78 тысяч рублей может зарабатывать ученик водителя трамвая.

Что примечательно — на бирже труда есть с десяток вакансий водителя-полицейского, от которого требуется только пройденная служба в армии, права и отсутствие судимости. Предлагают за это от 40 до 55 тысяч рублей в месяц.



Самые необычные профессии для начинающих



При этом перспективы для людей без образования и опыта работы одними колл-центрами, службами доставки и ретейлом не заканчиваются. Если покопаться, можно найти и что-то поинтереснее. Есть вакансия «пешехода-исследователя» — сборщика геоданных для «Яндекс.Карт». За час прогулки платят 230–260 рублей, ничего сверхъестественного не требуют: ходи, фотографируй и ищи то, чего еще нет на карте.

Вариант для менее мобильных — писать отзывы на детские коляски на сайте Kidvel за 12–20 тысяч рублей. Если хочется чего-то более творческого, можно заняться сценариями текстовых игр-новелл. Однако эта вакансия попахивает трудовым рабством: писать предлагают в первую очередь для души и сразу предупреждают, что выкупить готовые работы могут, но далеко не у всех.

На бирже труда также ищут актеров для съемки в клипах и рекламных роликах, правда, без указания размера зарплаты. Если клипы не потянете, а быть хоть каким-нибудь актером хочется, — можно найти вакансии актеров-аниматоров в квест-комнаты. Там в большинстве случаев нужно в окровавленных костюмах бегать за людьми с бензопилой. Например, в одном из квест-румов ищут сотрудника на роль Минотавра: слова учить не нужно, только запомнить, куда бежать и кого хватать. Платят за такое от 20 тысяч рублей в месяц.



Зовут подработать и в модельные агентства для дальнейшего сотрудничества с Wildberries, Lamoda, магазином «Твое» и даже ЦУМом. Корреспондент «Фонтанки» из любопытства оставила заявку — без какого-либо портфолио позвали на кастинг на следующий же день. Видимо, модели в Петербурге в дефиците.

Для желающих посветить лицом припасены и десятки вакансий блогеров. Там ждут и менеджеров, и желающих активно рассказывать про свою жизнь хотя бы в одной из соцсетей с минимум 1 000 подписчиков, и сценаристов для роликов. Один из работодателей ищет девушку, которая будет печь кондитерские изделия и собирать всевозможные предметы уюта своими руками в оборудованной студии пять дней в неделю. Из требований — «выступать порой в самых дурацких и смешных эпизодах», но платить за это готовы 40–60 тысяч рублей в месяц. Деньги можно получать и за любовь к видеоиграм — геймер может выручить 30 тысяч рублей в месяц при восьмичасовом рабочем дне.



Гуляют по сервисам поиска работы и кликбейтные вакансии. К примеру, «помощник чародея» с зарплатой от 72 тысяч рублей — всего лишь сотрудник очередного агентства недвижимости, и никакой магии, а «реализатор вкусняшек» — обычный продавец мёда. Кого набирают по объявлению «специалист по борьбе с мошенничеством», в редакции «Фонтанки» так и не поняли. Работодатель смог объяснить только то, что нужно отвечать на сообщения в каком-то чате.

Любителей фильмов про агентов под прикрытием без внимания тоже не оставили: есть сразу несколько вакансий тайных покупателей и тайных соискателей. По одному из объявлений нужно пять дней в неделю в течение 9 часов с интересом примерять одежду и расспрашивать консультантов за 50 тысяч рублей. По другому — прийти в указанное время в указанную торговую точку, сфотографировать ее со всех сторон и составить отчет. Сеть ювелирных магазинов «585» же для проверки сотрудников нанимает новых — они должны попробовать устроиться на работу и пройти обучение, а потом оценить, насколько радушно нового сотрудника приняли. За пять дней тайному соискателю заплатят 10 тысяч рублей.



Даже среди вакансий менеджеров можно найти работу с изюминкой. АО «Балтийский Телекоммуникационный Холдинг», например, ищет «менеджера по продажам услуг с грустным лицом (удаленно)». Платят от 45 до 200 тысяч, зависит зарплата от количества продаж или от степени грусти на лице — в объявлении не указано.

За 22 тысячи рублей можно стать дежурным по общежитию Университета морского и речного флотам имени Макарова: следить за студентами, исправностью оборудования, пожарной безопасностью и чистотой помещений. Без опыта работы и соответствующего образования можно подтянуть географию и устроиться корректором морских карт и книг за 28 тысяч рублей в месяц. На петербургском рынке труда получится освоить и другой полезный навык и научиться профессионально заваривать чай. Чайному сомелье готовы платить от 40 до 55 тысяч рублей.



Любители животных тоже без работы на останутся. Например, в сервисе «Мурчалкин» можно брать на передержку котов, своевременно их кормить и фотографировать для отчета и получать от 30 тысяч рублей в месяц. Не любите котов — найдутся на hh.ru и собачки. Их необязательно забирать к себе, можно и просто выгуливать за 15–40 тысяч рублей. Еще вариант — администратор сада бабочек (40–55 тысяч рублей). Правда, за бабочками нужно не только ухаживать, но и внешне им соответствовать, поэтому в требованиях указан опрятный внешний вид, а резюме без фото не принимаются. От 20 тысяч рублей готовы платить любителям птиц: нужно выезжать за город, наблюдать за пернатыми и записывать результаты.



Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

