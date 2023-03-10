Инфляция в феврале замедлилась почти в два раза

Инфляция в России в феврале 2023 года замедлилась до 0,46 %. Это почти в два раза меньше январских 0,84 %. Наибольший вклад в инфляцию внесли дорожающие овощи и рост тарифов на услуги.
Как следует из данных Росстата, опубликованных 10 марта, в феврале продовольственная инфляция в стране составила 1,32 %, в то время как непродовольственная — 0,21 %, а услуги подорожали на 1 %. При этом одна только плодоовощная продукция за месяц выросла в цене на 11,4 %.
«Так, цены на огурцы увеличились на 34,3 %, лук репчатый — на 25,7 %, помидоры — на 22,3 %, виноград — на 18,3 %, морковь — на 16,3 %, свеклу столовую — на 10,9 %, чеснок — на 8,9 %, капусту белокочанную и груши — на 7,5 %, картофель — на 6,3 %. Цены на апельсины снизились на 2 %», — сообщает статистическое ведомство в пятницу.
Кроме того, среди продуктов отечественное игристое вино подорожало на 2,4 %, жевательная резинка — на 1,6 %, овощи натуральные консервированные, маринованные — на 1,4 %, водка — на 1,2 %, оливковое масло — на 1 %. Зато подешевели крупы и сахарный песок. Цены на гречку снизились на 4,6 %, на сахар — на 1,5 %, на овсянку и перловку — на 1,4 %, на рис — на 1,3 %, пшено, горох и фасоль — на 1,1 %, манную крупу — на 1 %.
В категории услуг инфляцию разогнали взносы на капремонт, тарифы на ЖКУ и проезд, а также туризм. Так, например, поездка на отдых в Египет стала дороже на 11 %, тарифы на взносы на капремонт в целом по стране выросли на 10,7 %, аренда государственного и муниципального жилья — на 10,3 %, комбинированный проездной для городского общественного транспорта на месяц — на 9 %, проезд в метро — на 7,7 %, оформление доверенности у нотариуса — на 6,8 %.
Одновременно с этим стоимость перелета в экономклассе самолета снизилась на 11 %.