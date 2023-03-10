Инфляция в феврале замедлилась почти в два раза

Инфляция в России в феврале 2023 года замедлилась до 0,46 % . Это почти в два раза меньше январских 0,84 % . Наибольший вклад в инфляцию внесли дорожающие овощи и рост тарифов на услуги.



Как следует из данных Росстата, опубликованных 10 марта, в феврале продовольственная инфляция в стране составила 1,32 % , в то время как непродовольственная — 0,21 % , а услуги подорожали на 1 % . При этом одна только плодоовощная продукция за месяц выросла в цене на 11,4 % .