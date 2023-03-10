Александр Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу. Текст документа опубликован на сайте президента Белоруссии 10 марта.



В соответствии с ним в 2023 году в ряды белорусской армии призовут до 230 человек, ещё около 20 человек отправятся в органы пограничной службы. Речь идёт о гражданах в возрасте до 27 лет, прошедших подготовку на военных кафедрах и имеющих звание офицера.

Это мероприятие — плановое, такие призывы в Белоруссии проводятся ежегодно. Отметим, что в прошлом году Александр Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса 24 февраля, в день, когда Россия начала специальную военную операцию на территории Украины.