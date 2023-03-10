    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -6

    2 м/с, ю-з

    755мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd75.9eur80.14

    Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу

    3157
    4 комментария

    Александр Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу. Текст документа опубликован на сайте президента Белоруссии 10 марта.

    В соответствии с ним в 2023 году в ряды белорусской армии призовут до 230 человек, ещё около 20 человек отправятся в органы пограничной службы. Речь идёт о гражданах в возрасте до 27 лет, прошедших подготовку на военных кафедрах и имеющих звание офицера.

    Это мероприятие — плановое, такие призывы в Белоруссии проводятся ежегодно. Отметим, что в прошлом году Александр Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса 24 февраля, в день, когда Россия начала специальную военную операцию на территории Украины.

    По теме

    Александр ЛукашенкоБелоруссияПризыв в армию
    ЛАЙК4
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close