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    В ГИБДД Петербурга и области предупредили, когда выйдут на охоту за пьяными водителями

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    Госавтоинспекция Петербурга и Ленинградской области проведет рейды против пьяных водителей на дорогах регионов в выходные в первой и второй половине марта. Выявлять нетрезвых за рулем будут по ночам.

    Рейды по выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения в Петербурге и Ленинградской области пройдут в ближайшие выходные: в ночь с 10 на 11 марта, с 11 на 12 марта и с 12 на 13 марта, сообщает 10 марта пресс-служба регионального УГИБДД ГУ МВД России. Следующие запланированы на ночь с 24 на 25 марта, с 25 на 26 марта и с 26 на 27 марта.

    В ведомстве напоминают, что вождение в пьяном виде или передача управления транспортом нетрезвому человеку по ст. 12.8 КоАП РФ наказывается штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав на срок от полутора до двух лет. Повторное нарушение становится уже уголовным преступлением.

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    ПетербургЛенинградская областьГИБДДПьяный водитель
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