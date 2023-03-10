В ГИБДД Петербурга и области предупредили, когда выйдут на охоту за пьяными водителями

Госавтоинспекция Петербурга и Ленинградской области проведет рейды против пьяных водителей на дорогах регионов в выходные в первой и второй половине марта. Выявлять нетрезвых за рулем будут по ночам.



Рейды по выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения в Петербурге и Ленинградской области пройдут в ближайшие выходные: в ночь с 10 на 11 марта, с 11 на 12 марта и с 12 на 13 марта, сообщает 10 марта пресс-служба регионального УГИБДД ГУ МВД России. Следующие запланированы на ночь с 24 на 25 марта, с 25 на 26 марта и с 26 на 27 марта.