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    Смольный согласовал облик офисного центра и ледовой арены на улице Чапыгина

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    5 комментариев

    Комитет по градостроительству и архитектуре согласовал облик офисного центра и ледовой арены, которую построят на участке улицы Чапыгина, 6, — за главным зданием телецентра. Это следует из информации, размещенной на сайте комитета.

    Фото: КГА
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    В феврале проект согласовал комитет по охране памятников. Из размещенной на сайте комитета информации следует, что высота здания до венчающего карниза от земли будет равна 22,2 метра, высота до конька (плоской кровли) — 25,7 м от уровня земли. Заказчиком выступило АО «Телерадиокомпания "Петербург"».

    Архитектурный облик разработала компания «Спектрум».

    Здание расположится на внутриквартальной территории на месте корпусов 6Б и 6Д, следует из визуализации.

    Фото: КГА

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    Комментарии 5

    Гость10 Мар 2023 в 12:56
    Остановите его((((
    +1−0
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