Предприниматель Илон Маск хочет построить в Техасе город-утопию. Его название отсылает к улитке

Американский предприниматель Илон Маск собирается построить рядом с городом Остином свой город-утопию. Об этом 9 марта сообщает The Wall Street Journal.
На встречах с землевладельцами и агентами по недвижимости, пишет издание, Маск и сотрудники его компаний описали своё видение как своего рода техасскую утопию вдоль реки Колорадо, где сотрудники могли бы жить и работать.
Запланированный город находится рядом со строящимися предприятиями компаний Boring и SpaceX. Населённый пункт планируют назвать Снейлбруком (Snailbrook), что отсылает к талисману компании Boring — улитке (в пер. на англ. — snail). Когда Маск запустил предприятие, он поставил перед сотрудниками задачу построить машины для рытья туннелей, которые движутся «быстрее улитки».
Как уточняет СМИ, сам предприниматель, его бывшая девушка певица Граймс, рэпер Канье Уэст и архитектурный дизайнер Уэста в прошлом году несколько раз обсуждали, как мог бы выглядеть новый город.
По закону штата Техас в городе должны быть не менее 201 жителя, прежде чем можно будет подать заявку на его регистрацию. Представитель округа Бастроп, где находится будущий Снейлбрук, заявил, что пока администрация не получала заявлений ни от Маска, ни от его организаций.