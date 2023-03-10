Предприниматель Илон Маск хочет построить в Техасе город-утопию. Его название отсылает к улитке

Американский предприниматель Илон Маск собирается построить рядом с городом Остином свой город-утопию. Об этом 9 марта сообщает The Wall Street Journal.



На встречах с землевладельцами и агентами по недвижимости, пишет издание, Маск и сотрудники его компаний описали своё видение как своего рода техасскую утопию вдоль реки Колорадо, где сотрудники могли бы жить и работать.

Запланированный город находится рядом со строящимися предприятиями компаний Boring и SpaceX. Населённый пункт планируют назвать Снейлбруком (Snailbrook), что отсылает к талисману компании Boring — улитке (в пер. на англ. — snail). Когда Маск запустил предприятие, он поставил перед сотрудниками задачу построить машины для рытья туннелей, которые движутся «быстрее улитки».