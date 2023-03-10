На М-11 в Петербурге погиб человек. Он бежал

Смертельное ДТП произошло в Пушкинском районе Петербурга на скоростной платной трассе. Подробности стали известны «Фонтанке» 10 марта.



Тягач «Рено» с прицепом сбил человека 9 марта в 14:40 на 672-м километре автодороги М-11 «Нева». Это был пешеход — мужчина лет 35–40 на вид, с татуировкой на груди. Он перебегал проезжую часть справа налево и умер на месте.



Про водителя известно, что ему 49 лет, он житель Московской области, работает в московской компании, которой принадлежит и фура. В 2022–2023 годах к административной ответственности не привлекался.

