Житель Петербурга потребовал в суде больше 80 тысяч рублей за отобранные в СИЗО подушку и одеяло

Колпинский райсуд разбирался в приказах о сроках эксплуатации спальных принадлежностей, чтобы разрешить спор истца и СИЗО-1 УФСИН России по Петербургу и Ленобласти. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба судов города.

Мужчина попросил 88 тысяч рублей компенсации за то, что при поступлении в изолятор у него забрали подушку, одеяло и постельное бельё, пообещав предметы от учреждения. Там выдали бывшие в употреблении простыни, посуду, матрац, одеяло и вафельное полотенце, которые его не устроили. Не понравилось горожанину и то, что в одиночной камере отсутствовала радиоточка.