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    Житель Петербурга потребовал в суде больше 80 тысяч рублей за отобранные в СИЗО подушку и одеяло

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    Колпинский райсуд разбирался в приказах о сроках эксплуатации спальных принадлежностей, чтобы разрешить спор истца и СИЗО-1 УФСИН России по Петербургу и Ленобласти. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба судов города.

    Мужчина попросил 88 тысяч рублей компенсации за то, что при поступлении в изолятор у него забрали подушку, одеяло и постельное бельё, пообещав предметы от учреждения. Там выдали бывшие в употреблении простыни, посуду, матрац, одеяло и вафельное полотенце, которые его не устроили. Не понравилось горожанину и то, что в одиночной камере отсутствовала радиоточка.

    Истец обратил внимание, что «материально-бытовое обеспечение не соответствует цивилизации». Суд отказался идти ему навстречу.

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