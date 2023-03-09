Из взломанного WhatsApp все узнали, как власти Италии скрывали коронавирус

Итальянские лидеры в самом начале пандемии пытались защитить имидж страны — перекинуть вину на Германию и не придавать большого значения случаям заболевания, выяснили журналисты The Guardian.
Как пишет издание 9 марта, сообщения в WhatsApp, которыми обменивались итальянские политики и высокопоставленные чиновники здравоохранения в начале пандемии коронавируса, показали, что еще 5 марта 2020 года итальянские чиновники писали друг другу: «Мы должны использовать отчет, в котором утверждается, что первый случай коронавируса в Европе был обнаружен в Германии, чтобы защитить имидж Италии». Жалели, что у них не как в Китае — диктатура, и шутили про число случаев заболевания в европейских странах.
Эти сообщения стали частью расследования, которое начала прокуратура в отношении бывшего премьер-министра Джузеппе Конте, бывшего министра здравоохранения Роберто Сперанцы и 17 других должностных лиц по подозрению в «эпидемии с отягчающими обстоятельствами» и непредумышленном убийстве в связи с реакцией правительства в начале пандемии.