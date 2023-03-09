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    Пьяные объятия «Жигулей» со столбом в Пушкине и травмы пассажира потянули на условный срок

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    Пушкинский районный суд Петербурга вынес приговор водителю, который устроил пьяное ДТП со столбом в начале 2022 года. Серьезные травмы тогда получил его пассажир.

    ДТП случилось около 0:48 19 января 2022 года в Пушкине. Подсудимый, пребывая в состоянии опьянения, управлял автомобилем ВАЗ-2107, эксплуатация которого была запрещена из-за нарушенной герметичности гидравлического тормозного привода, сообщает 9 марта объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. На переднем сиденье с ним ехал непристегнутый пассажир.

    Мужчина следовал по Железнодорожной улице от улицы Генерала Хазова в сторону бульвара Алексея Толстого на скорости около 80 км/ч. Приближаясь к дому 50, он вместо того, чтобы вовремя снизить скорость перед «лежачим полицейским», применил экстренное торможение и в результате не справился с управлением. Машину занесло на встречную полосу, а затем вынесло на газон, где она врезалась в стойку с дорожными знаками и железобетонный фонарный столб. В результате аварии пассажир «Жигулей» получил тяжелые травмы.

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Подсудимый свою вину признал. Дело рассматривалось в особом порядке. Суд признал мужчину виновным по п.а ч.2 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и приговорил к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и лишением прав на 2,5 года.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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