Пьяные объятия «Жигулей» со столбом в Пушкине и травмы пассажира потянули на условный срок

Пушкинский районный суд Петербурга вынес приговор водителю, который устроил пьяное ДТП со столбом в начале 2022 года. Серьезные травмы тогда получил его пассажир.

ДТП случилось около 0:48 19 января 2022 года в Пушкине. Подсудимый, пребывая в состоянии опьянения, управлял автомобилем ВАЗ-2107, эксплуатация которого была запрещена из-за нарушенной герметичности гидравлического тормозного привода, сообщает 9 марта объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. На переднем сиденье с ним ехал непристегнутый пассажир.