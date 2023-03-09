Пропавший под Гатчиной 40-летний «Гольф» хозяин нашел на трассе с бутылкой коньяка. Полиция задержала школьников

Двух старшеклассников задержали по подозрению в угоне ретромобиля в Гатчинском районе Ленобласти. Приглянувшийся им сорокалетний «Фольксваген Гольф» хозяин успел найти раньше полиции.
В 06:20 8 марта в полицию Гатчинского района обратился 31-летний местный житель и рассказал, что его Volkswagen
Подозреваемых задержали тем же вечером по горячим следам — в 22:00 у дома 16 на улице Строителей поселка Сиверского. Ими оказались двое девятиклассников 16 и 17 лет. Обоих опросили и отпустили под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.