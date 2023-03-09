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    Пропавший под Гатчиной 40-летний «Гольф» хозяин нашел на трассе с бутылкой коньяка. Полиция задержала школьников

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    Двух старшеклассников задержали по подозрению в угоне ретромобиля в Гатчинском районе Ленобласти. Приглянувшийся им сорокалетний «Фольксваген Гольф» хозяин успел найти раньше полиции.

    В 06:20 8 марта в полицию Гатчинского района обратился 31-летний местный житель и рассказал, что его Volkswagen Golf II 1980 года выпуска стоимостью 300 тысяч рублей похитили неизвестные, сообщает 9 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Машина пропала между 23:50 7 марта и 02:57 8 марта от дома 10 на улице Строителей в поселке Сиверском. А в 06:10 мужчина обнаружил ее на 2-м километре дороги между поселками Сиверским и Дружноселье. Прибывшие на место полицейские осмотрели автомобиль, изъяли бутылку с коньяком и передали машину хозяину под сохранную расписку.

    Подозреваемых задержали тем же вечером по горячим следам — в 22:00 у дома 16 на улице Строителей поселка Сиверского. Ими оказались двое девятиклассников 16 и 17 лет. Обоих опросили и отпустили под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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