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    Законопроект о запрете травли учителей внесён в Госдуму

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    Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внес в Госдуму законопроект о защите педработников, передаёт 9 марта РИА Новости.

    Документ дополняет статью 3 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Он предлагает включить в перечень принципов госполитики в сфере образования ещё один — «о защите чести и достоинства педагогического работника».

    Автор законопроекта считает, что сейчас растут риски посягательств на честь и достоинство педагогических работников. СМИ приводят множество примеров «вмешательства в частную жизнь педагогических работников и попыток осуждения их действий со стороны представителей общества». И происходит это на фоне того, что образовательные программы реализуются с активным применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

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