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    В Петербурге остановили машину, купленную «без формальностей». Её водитель не стеснялся поддельных прав

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    В Выборгском районе Петербурга остановили ВАЗ без номеров, купленный «без формальностей». Об этом случае 9 марта сообщает «Дорожный инспектор».

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    Беседа сотрудников ГИБДД с 21-летним молодым человеком состоялась накануне днём на Пироговской набережной, 19. Он рассказал, что приобрёл автомобиль несколько часов назад без договора — отдал деньги и забрал ключи. При этом транспортное средство снято с регистрации.

    «Дорожный инспектор»

    Поводом для недоумения стал и внешний вид его водительского удостоверения: оно выглядело как откровенная подделка. Подозрения инспекторов подтвердились, когда те обратились к базе ГАИ. Выяснилось, что горожанин никогда не получал подобного документа.

    На предложение о медицинском освидетельствовании мужчина ответил отказом. Составлены административные материалы по первой части 12.1 и 12.3 статей КоАП РФ («Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке», «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство»), а также по второй части 12.2 и 12.26 статей КоАП РФ («Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков» и «Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами, законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о подделке документов. Саму машину отвезли на спецстоянку, а мужчину доставили в отдел полиции.

    Фото: «Дорожный инспектор»

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