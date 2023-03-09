В Петербурге остановили машину, купленную «без формальностей». Её водитель не стеснялся поддельных прав

В Выборгском районе Петербурга остановили ВАЗ без номеров, купленный «без формальностей». Об этом случае 9 марта сообщает «Дорожный инспектор».
Беседа сотрудников ГИБДД с 21-летним молодым человеком состоялась накануне днём на Пироговской набережной, 19. Он рассказал, что приобрёл автомобиль несколько часов назад без договора — отдал деньги и забрал ключи. При этом транспортное средство снято с регистрации.
Поводом для недоумения стал и внешний вид его водительского удостоверения: оно выглядело как откровенная подделка. Подозрения инспекторов подтвердились, когда те обратились к базе ГАИ. Выяснилось, что горожанин никогда не получал подобного документа.
На предложение о медицинском освидетельствовании мужчина ответил отказом. Составлены административные материалы по первой части 12.1 и 12.3 статей КоАП РФ («Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке», «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство»), а также по второй части 12.2 и 12.26 статей КоАП РФ («Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков» и «Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами, законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о подделке документов. Саму машину отвезли на спецстоянку, а мужчину доставили в отдел полиции.