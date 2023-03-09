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    В Петербурге неизвестные напали на мужчину, который нёс с собой больше миллиона рублей

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    В одном из дворов в Пушкинском районе Петербурга избили 31-летнего безработного мужчину. Об этом «Фонтанке» стало известно 9 марта.

    О случившемся полицейским рассказал брат пострадавшего. Установлено, что двое неизвестных напали на горожанина накануне около 14:00 у дома 24 на Вишерской улице. Присвоив 1,2 млн руб., которые тот нёс с собой, они скрылись с места происшествия.

    Тем же вечером мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с ушибами, черепно-мозговой травмой и сотрясением.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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