В Петербурге неизвестные напали на мужчину, который нёс с собой больше миллиона рублей

В одном из дворов в Пушкинском районе Петербурга избили 31-летнего безработного мужчину. Об этом «Фонтанке» стало известно 9 марта.



О случившемся полицейским рассказал брат пострадавшего. Установлено, что двое неизвестных напали на горожанина накануне около 14:00 у дома 24 на Вишерской улице. Присвоив 1,2 млн руб., которые тот нёс с собой, они скрылись с места происшествия.



Тем же вечером мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с ушибами, черепно-мозговой травмой и сотрясением.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

