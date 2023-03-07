VK подготовила к 8 Марта онлайн-концерт с поздравлениями и челленджи с подарками

Социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» подготовили для девушек поздравления от популярных артистов и блогеров, а также челленджи, подарки и караоке. Подробности праздничной программы к 8 Марта сообщает пресс-служба VK.



8 марта в 15:00 начнется онлайн-концерт «ОК с караоке», который можно будет посмотреть в официальной группе «Одноклассники. Все ОК!» и услышать в эфире «Авторадио». Анфиса Чехова, Люся Чеботина, Асия и другие известные девушки расскажут ведущим шоу «Мурзилки Live» истории из своей жизни и обсудят необычные подарки на 8 Марта. А мужчины-звезды, среди которых Иванушки International, Александр Панайотов и другие, исполнят свои песни. Эксклюзивом станут новые композиции Филиппа Киркорова и группы Dabro.

