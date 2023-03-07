VK подготовила к 8 Марта онлайн-концерт с поздравлениями и челленджи с подарками

Социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» подготовили для девушек поздравления от популярных артистов и блогеров, а также челленджи, подарки и караоке. Подробности праздничной программы к 8 Марта сообщает пресс-служба VK.
8 марта в 15:00 начнется онлайн-концерт «ОК с караоке», который можно будет посмотреть в официальной группе «Одноклассники. Все ОК!» и услышать в эфире «Авторадио». Анфиса Чехова, Люся Чеботина, Асия и другие известные девушки расскажут ведущим шоу «Мурзилки Live» истории из своей жизни и обсудят необычные подарки на 8 Марта. А мужчины-звезды, среди которых Иванушки International, Александр Панайотов и другие, исполнят свои песни. Эксклюзивом станут новые композиции Филиппа Киркорова и группы Dabro.
Также 8 марта в 20 российских городах будут работать караоке-боксы от «Одноклассников», в которых можно спеть песню из специальной библиотеки и записать выступление на видео. Среди всех, кто выложит ролик на своей странице в «Одноклассниках» с хештегом #ОКскараоке, будут случайным образом разыграны сертификаты в маркетплейс.
Пользователи сети «ВКонтакте» смогут поучаствовать в тематических челленджах в «VK Клипах». Первый проводит актер Сергей Безруков, который зачитал отрывки из популярных песен Скриптонита, Т9 и группы «Секрет», поздравив женщин с 8 Марта. В челлендже уже приняли участие Филипп Киркоров, Олег Рой, Дава, Антон Лаврентьев, Тимур Сорокин и Эмиль. С ними можно посоревноваться, опубликовав до 9 марта в «VK Клипах» видео, на котором участник прочтет строки из любимых песен в формате стихотворения, с хештегом #Любовьвневремени до 9 марта. После Сергей Безруков выберет понравившиеся ему ролики, которые опубликуют на стене его сообщества, а их авторы смогут получить
Для участия в анпакинг-челлендже нужно снять креативную распаковку своей домашней косметички и до 13 марта выложить видео в «VK Клипы» с хештегом #распакуйтекрасоту. Самых креативных авторов ждут бьюти-боксы и ценные призы.