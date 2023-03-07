Запрыгнул сам. Суд не стал наказывать петербурженку, «прокатившую» пешехода на капоте

Красносельский районный суд прекратил производство по административному делу в отношении петербурженки Инны Михайловой, которой вменяли нарушение ПДД, повлекшее причинение среднего вреда здоровью потерпевшего. В августе прошлого года женщина «прокатила» пешехода на капоте своего Audi, однако было установлено, что пешеход сам запрыгнул на машину. Об этом 7 марта сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

В протоколе о ДТП было сказано, что женщина ехала вдоль дома № 6, корпус 2, по улице Адмирала Черокова и, выполняя манёвр, сбила пешехода Гапличного и переехала металлический забор. В результате инцидента мужчина получил травмы средней степени тяжести.

По версии Михайловой, она въехала в незнакомый двор, где ей перегородил дорогу мужчина с детской коляской, который, по её словам, начал вести себя агрессивно и снимал происходившее на телефон. Михайлова сказала Гапличному, что уезжает, и начала разворачиваться — в этот момент пешеход неожиданно подпрыгнул и упал на капот. Испугавшись, Михайлова перепутала тормоз с газом, и машина рванула вперёд, сбив забор. Когда водителю удалось остановиться, Гапличный упал на землю.

Гапличный рассказал, что он гулял и услышал звук машины за спиной. Он сделал женщине замечание, предложив ей сдать назад, однако та уезжать отказалась и начала грубить. По словам мужчины, Михайлова немного сдала назад и попыталась его объехать, но он быстро подошёл к капоту машины, чтобы помешать ей. Михайлова крикнула ему, чтобы он отошёл, иначе она его задавит. Расценив угрозу как реальную, Гапличный подпрыгнул, чтобы машина не проехала по ногам, и упал на капот. Машина резко поехала, сбила ограждение газона, а Гапличный отлетел в забор. Такая же версия произошедшего и у товарищей Гапличного.