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    Курортный сбор в Петербурге планируют ввести с 1 августа. За одну ночь придется платить 100 рублей

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    Власти Петербурга решили ввести курортный сбор для туристов. Об этом говорится в проекте закона, опубликованном на портале антикоррупционной экспертизы 7 марта.

    Платеж составит 100 рублей за одни сутки фактического проживания в объекте размещения. Внедрение будет проходить в формате эксперимента, который пройдет на всей территории Петербурга с 1 августа 2023 года по 31 декабря 2024 года.

    Платить курортный сбор будут все совершеннолетние граждане, проживающие в объектах размещения более 24 часов. Он будет браться как у тех, кто остановился в официальных гостиницах, так и в других жилых помещениях, пригодных для временного проживания. Оператором курортного сбора будет сам отель или иной объект временного проживания.

    Цель нововведения — «сохранение, восстановление и развитие курортов, формирование единого туристского пространства, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма в Санкт-Петербурге», говорится в документе.

    Владимир Путин подписал закон, по которому Петербургу разрешается подключиться к эксперименту по взиманию курортного сбора. Документ был опубликован 5 декабря. Согласно федеральным нормам, курортный сбор платят взрослые постояльцы отелей и других объектов размещения, проживающие там более одних суток. Размер платежа устанавливают власти региона, но он не должен превышать 100 рублей.

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