Курортный сбор в Петербурге планируют ввести с 1 августа. За одну ночь придется платить 100 рублей

Власти Петербурга решили ввести курортный сбор для туристов. Об этом говорится в проекте закона, опубликованном на портале антикоррупционной экспертизы 7 марта .



Платеж составит 100 рублей за одни сутки фактического проживания в объекте размещения. Внедрение будет проходить в формате эксперимента, который пройдет на всей территории Петербурга с 1 августа 2023 года по 31 декабря 2024 года.



Платить курортный сбор будут все совершеннолетние граждане, проживающие в объектах размещения более 24 часов. Он будет браться как у тех, кто остановился в официальных гостиницах, так и в других жилых помещениях, пригодных для временного проживания. Оператором курортного сбора будет сам отель или иной объект временного проживания.

