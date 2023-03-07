Курортный сбор в Петербурге планируют ввести с 1 августа. За одну ночь придется платить 100 рублей

Власти Петербурга решили ввести курортный сбор для туристов. Об этом говорится в проекте закона, опубликованном на портале антикоррупционной экспертизы
Платеж составит 100 рублей за одни сутки фактического проживания в объекте размещения. Внедрение будет проходить в формате эксперимента, который пройдет на всей территории Петербурга с
Платить курортный сбор будут все совершеннолетние граждане, проживающие в объектах размещения более 24 часов. Он будет браться как у тех, кто остановился в официальных гостиницах, так и в других жилых помещениях, пригодных для временного проживания. Оператором курортного сбора будет сам отель или иной объект временного проживания.
Цель нововведения — «сохранение, восстановление и развитие курортов, формирование единого туристского пространства, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма в Санкт-Петербурге», говорится в документе.
Владимир Путин подписал закон, по которому Петербургу разрешается подключиться к эксперименту по взиманию курортного сбора. Документ был опубликован