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    «Говорили, что щенки все равно сдохнут». Под Петербургом сгорел собачий приют, выжившим ищут дом

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    Из горевшего под Кировском дома с полусотней собак удалось спасти семнадцать. И живые, и мёртвые — отдушина авиадиспетчера Елены. Она рассказала 47news, как это было.

    47news связался с хозяйкой частного приюта для собак, сгоревшего в ночь на 7 марта в деревне Мучихино у города Кировска в Ленобласти. Елена работает авиадиспетчером в Пулково и после ночной катастрофы приехала отпрашиваться у начальства. По дороге на службу ещё и машина накрылась. Ясно, что в такой ситуации всё как в тумане, но Елена вложила остатки сил в ответы.

    — До пожара у вас под полсотни собак обитало, остался кто живой?

    — Штук семнадцать, наверное, из них пятеро диких, несоциальных, их вообще трогать нельзя. Но эта пятерка в закрытых вольерах. На месте люди следят, чтобы они накормлены были. Дальше будем с девочками решать, по каким приютам их распределять. Кому ни попадя я их не отдам, только проверенным людям.

    — А остальные выжившие где?

    — Ещё пятерых ночью увезли в какой-то частный приют под Всеволожск, хозяин себя не афиширует, какой-то фермер. Он первым приехал. Волнуюсь. Надо ехать — смотреть. Буду звонить, настаивать, хочу увидеть своих собак.

    — А они все-все-все ваши?

    — Все мои. Кого просто отдавали, некоторых цыгане приносили. Есть такие, которых из клиники забирала. Про этих щенков говорили, что они всё равно сдохнут, а я выхаживала. У меня не такие собаки, про которых говорят «бегающие». Кто с эпилепсией, кто покалеченный. Сама лечила, некоторых по двенадцать лет выхаживала. Конечно, я каждого по имени знаю.

    — А как всю эту ораву тянуть, работая авиадиспетчером?

    — Сменный график, три дня работаю, три отдыхаю. Два года мне молодой человек помогал, он там все эти вольеры и выстроил. Но в последнее время он не выдержал. Но у меня с закалкой всё в порядке. Конечно, только на выгул восемь часов уходило. Но главное — последовательность и очередность. Днём выгул, уборка, ночью каши варятся. У меня работа с обеда, перед ней отдых обязателен. Я не дряхлая, силы есть. Вот эту ночь, с семи вечера до пяти утра на пожаре, глаз не сомкнула.

    — Всё равно нагрузка страшная — пятьдесят собак, дом, переезды в Пулково...

    — На работу ты приходишь, переключаешься и просто делаешь своё дело. А после... Кто-то приходит домой и пиво пьёт, кто-то отдыхает, а я собаками занимаюсь. Когда я ложусь спать и понимаю, что все они сытые и накормленные, — вот моё удовольствие.

    — В самом Мучихино давно?

    — Два года как здесь дом купила. А собаками занимаюсь сколько себя помню. Раньше просто участки снимала, вольеры строила, а потом в Мучихино решила обустроиться.

    — Почему дом загорелся, есть понимание?

    — Пожарные сказали, что дым сначала сверху пошёл, значит, проводка. Дальше дознаватель приедет смотреть.

    — Сами проводкой занимались?

    — Под Новый год электрик приходил, всю поменял. Полностью новая из дорогих материалов. Может, ошибка мастера.

    Александр Калинин, 47news

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