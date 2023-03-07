«Говорили, что щенки все равно сдохнут». Под Петербургом сгорел собачий приют, выжившим ищут дом

Из горевшего под Кировском дома с полусотней собак удалось спасти семнадцать. И живые, и мёртвые — отдушина авиадиспетчера Елены. Она рассказала 47news, как это было.

47news связался с хозяйкой частного приюта для собак, сгоревшего в ночь на 7 марта в деревне Мучихино у города Кировска в Ленобласти. Елена работает авиадиспетчером в Пулково и после ночной катастрофы приехала отпрашиваться у начальства. По дороге на службу ещё и машина накрылась. Ясно, что в такой ситуации всё как в тумане, но Елена вложила остатки сил в ответы.



— До пожара у вас под полсотни собак обитало, остался кто живой?

— Штук семнадцать, наверное, из них пятеро диких, несоциальных, их вообще трогать нельзя. Но эта пятерка в закрытых вольерах. На месте люди следят, чтобы они накормлены были. Дальше будем с девочками решать, по каким приютам их распределять. Кому ни попадя я их не отдам, только проверенным людям.



— А остальные выжившие где?

— Ещё пятерых ночью увезли в какой-то частный приют под Всеволожск, хозяин себя не афиширует, какой-то фермер. Он первым приехал. Волнуюсь. Надо ехать — смотреть. Буду звонить, настаивать, хочу увидеть своих собак.



— А они все-все-все ваши?

— Все мои. Кого просто отдавали, некоторых цыгане приносили. Есть такие, которых из клиники забирала. Про этих щенков говорили, что они всё равно сдохнут, а я выхаживала. У меня не такие собаки, про которых говорят «бегающие». Кто с эпилепсией, кто покалеченный. Сама лечила, некоторых по двенадцать лет выхаживала. Конечно, я каждого по имени знаю.



— А как всю эту ораву тянуть, работая авиадиспетчером?

— Сменный график, три дня работаю, три отдыхаю. Два года мне молодой человек помогал, он там все эти вольеры и выстроил. Но в последнее время он не выдержал. Но у меня с закалкой всё в порядке. Конечно, только на выгул восемь часов уходило. Но главное — последовательность и очередность. Днём выгул, уборка, ночью каши варятся. У меня работа с обеда, перед ней отдых обязателен. Я не дряхлая, силы есть. Вот эту ночь, с семи вечера до пяти утра на пожаре, глаз не сомкнула.



— Всё равно нагрузка страшная — пятьдесят собак, дом, переезды в Пулково...



— На работу ты приходишь, переключаешься и просто делаешь своё дело. А после... Кто-то приходит домой и пиво пьёт, кто-то отдыхает, а я собаками занимаюсь. Когда я ложусь спать и понимаю, что все они сытые и накормленные, — вот моё удовольствие.

— В самом Мучихино давно?

— Два года как здесь дом купила. А собаками занимаюсь сколько себя помню. Раньше просто участки снимала, вольеры строила, а потом в Мучихино решила обустроиться.

