Автора Telegram-канала «Протестный МГУ» приговорили к 8,5 года по делу о фейках об армии

Автора Telegram-канала «Протестный МГУ» приговорили к 8,5 года колонии по делу о фейках про ВС РФ. Об этом 7 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Тимирязевского суда Москвы.

Следствие пришло к выводу, что в многочисленных постах в Telegram-канале говорилось якобы о преступлениях, которое совершали ВС РФ.

«Иванов Дмитрий Александрович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — рассказали в суде.

