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    Автора Telegram-канала «Протестный МГУ» приговорили к 8,5 года по делу о фейках об армии

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    46 комментариев

    Автора Telegram-канала «Протестный МГУ» приговорили к 8,5 года колонии по делу о фейках про ВС РФ. Об этом 7 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Тимирязевского суда Москвы.

    Следствие пришло к выводу, что в многочисленных постах в Telegram-канале говорилось якобы о преступлениях, которое совершали ВС РФ.

    «Иванов Дмитрий Александрович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — рассказали в суде.

    По статье о распространении фейков об армии по мотивам политической или иной ненависти предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет. Прокуратура просила приговорить Иванова к 9 годам колонии.

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    Комментарии 46

    Гость07 Мар 2023 в 15:57
    25 было бы нормально
    +1−2
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