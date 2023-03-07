Черный человек заставил плакать курьера доставки, оставшегося без еды в Петербурге

Ночной дожор не случился у жителя Петербурга из-за человека в черной маске в Невском районе.
В полицию о нападении на проспекте Пятилеток сообщили около половины первого ночи, стало известно «Фонтанке» 7 марта. По предварительной информации, 37-летний курьер выходил из офиса компании с пакетами, в которых был продуктовый заказ, когда к нему подбежал неизвестный. Он был в черной куртке, черной шапке и черной маске. Злодей брызнул в лицо курьеру из газового баллончика, после чего вырвал из рук пакеты и убежал.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.