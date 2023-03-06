Фильмы учеников Сокурова получили награды на фестивале «Дух огня»

На международном кинофестивале дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске раздали награды. Главный приз получила картина «Параллакс» иранского режиссера Шахрама Ибрахими, отметили и фильмы учеников Александра Сокурова.

Приз «Золотая тайга» имени Сергея Соловьева за лучший российский фильм получила картина «Клетка ищет птицу» Малики Мусаевой, сообщает 6 марта «Бюллетень кинопрокатчика». Работу оператора Дмитрия Наговского отметили наградой имени Павла Лебешева, уточняет телеграм-канал «Остров Сокурова», а актрису Хадижу Батаеву наградили за лучшую женскую роль.

Кроме того, другой ученик Сокурова — режиссер фильма «Vad’d’a. Мытарства» Никита Добрынин — получил спецприз жюри за лучшую работу с музыкой в дебютном фильме. Также в число победителей попали: — «По обе стороны пруда» индийского режиссера Парта Саурабха («Серебряная тайга»);

— «Нездешние глаза» тайваньского режиссера Вань Чун Хуна («Бронзовая тайга»); — «Кукушка» Евгения Николаева («Золотая тайга» в конкурсе короткометражных лент); — «Тропа» Михаила Кулунакова (победа в конкурсе российских дебютов, спецприз «Газпрома» за сохранение культурных традиций);

— «Мороженое со вкусом сладкого картофеля» (лауреат конкурса детских и юношеских фильмов «Твое кино»); — Владимир Свирский, сыгравший в фильме «Ниша» Антона Ермолина (лучший актер). На фестивале показали более 70 фильмов, которые представили режиссеры из 16 стран. Участники из России показали несколько лент на языках коренных народов. Возглавил фестиваль сербский режиссер Эмир Кустурица. «Дух огня» уже в 21-й раз проводится правительством Ханты-Мансийского автономного округа при поддержке Минкульта РФ.