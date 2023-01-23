На Берлинский кинофестиваль взяли фильм ученицы Сокурова, который не показали в Каннах

Вторая по значимости программа Берлинского кинофестиваля Encounters («Встречи») покажет фильм ученицы Александра Сокурова Малики Мусаевой «Клетка ищет птицу». Ранее показывать эту работу отказался Каннский кинофестиваль, из-за чего с ним порвал Александр Сокуров, в итоге не отдавший ему свою «Сказку».



Малика Мусаева — ученица Кабардино-Балкарской мастерской Александра Сокурова, это ее дебютный полнометражный фильм. Все актеры в картине — непрофессионалы, это жители небольшого села Аршты на границе Чечни, откуда родом сама режиссер. Мусаева в детстве со своей семьей прожила несколько лет в Германии, где окончила начальную школу, но затем вернулась в Россию и стала жить в Нальчике. Там и поступила к Александру Сокурову.

