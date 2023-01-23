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    Кино

    На Берлинский кинофестиваль взяли фильм ученицы Сокурова, который не показали в Каннах

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    Вторая по значимости программа Берлинского кинофестиваля Encounters («Встречи») покажет фильм ученицы Александра Сокурова Малики Мусаевой «Клетка ищет птицу». Ранее показывать эту работу отказался Каннский кинофестиваль, из-за чего с ним порвал Александр Сокуров, в итоге не отдавший ему свою «Сказку».

    Малика Мусаева — ученица Кабардино-Балкарской мастерской Александра Сокурова, это ее дебютный полнометражный фильм. Все актеры в картине — непрофессионалы, это жители небольшого села Аршты на границе Чечни, откуда родом сама режиссер. Мусаева в детстве со своей семьей прожила несколько лет в Германии, где окончила начальную школу, но затем вернулась в Россию и стала жить в Нальчике. Там и поступила к Александру Сокурову.

    Фильм Малики Мусаевой — не единственная картина на Берлинале, снятая российским кинематографистом. Так, в той же секции будет показана лента «Восточный фронт» Виталия Манского и Евгения Титаренко, снятая в копродукции Латвией, Чехией, Украиной и США.

    Фестиваль пройдет с 16 по 26 февраля. В его основном конкурсе представлено 18 фильмов. Администрация смотра в 2023 году, вслед за другими европейскими фестивалями, предупредила, что на Берлинале не будут аккредитовывать журналистов государственных российских СМИ, а также делегации и лица, которые поддерживают действия России в отношении Украины.

    Ранее «Фонтанка» рассказала о дебютном фильме режиссера первого выпуска петербургской мастерской Александра Сокурова — «Волнами» Сергея Кальварского.

    Фильм Константина Селина «Живой», снятый сокуровским фондом «Пример интонации» в последние месяцы получил ряд наград, включая «Лавровую ветвь».

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    КиноБерлинский кинофестивальКонкурсПремьераФильмАлександр Сокуров
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